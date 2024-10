3 Energie-Aktien, die fette Dividenden einbringen

Die Energiebranche ist ein Dauerbrenner, wenn es um stabile und hohe Dividenden geht. Besonders interessant für Investoren, die auf langfristiges Einkommen setzen, sind Unternehmen, die regelmäßig attraktive Ausschüttungen vornehmen.

Heute möchten wir uns 3 Energie-Aktien ansehen, die langfristig ausgerichteten Anlegern fette Dividenden in Aussicht stellen.

Brookfield Renewable – Saubere Energie mit soliden Renditen

Brookfield Renewable (WKN: A2P90A) bietet Anlegern die Möglichkeit, mit nachhaltigen Formen der Energie von Dividenden zu profitieren. Beim aktuellen Kursniveau der Aktie gibt es eine Dividendenrendite von rund 4,5 % zu holen (Stand: 24.10.2024, maßgeblich für alle Berechnungen).

Das Unternehmen ist ein Schwergewicht im Bereich erneuerbare Energien. Brookfield Renewable verwaltet weltweit ein breites Portfolio aus Wasserkraft-, Solar- und Windkraftanlagen. Doch das ist nicht alles: Brookfield setzt auf eine aktive Bewirtschaftung dieser Vermögenswerte. Das bedeutet, dass das Unternehmen günstige Energieanlagen kauft, sie aufwertet und später gewinnbringend weiterverkauft. Diese Strategie sorgt nicht nur für Wachstum, sondern auch für stetig steigende Dividenden. Die Ausschüttung wurde in den letzten 20 Jahren regelmäßig um durchschnittlich 6 % erhöht.

Für Investoren, die nicht nur auf fossile Brennstoffe setzen wollen, ist Brookfield Renewable eine spannende Option. Erneuerbare Energien wachsen rasant, und mit Brookfield erhält man eine solide Dividende sowie ein auf die Zukunft ausgerichtetes Geschäftsmodell.

Kinder Morgan – Gasgigant mit Potenzial

Kinder Morgan (WKN: A1H6GK) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Erdgasinfrastruktur in den USA. Das Unternehmen transportiert rund 40 % des in den USA produzierten Erdgases und kontrolliert etwa 15 % der Speicherkapazität des Landes. Das macht Kinder Morgan zu einem der Hauptprofiteure der wachsenden Nachfrage nach Erdgas, das auch in den kommenden Jahrzehnten eine Schlüsselrolle im globalen Energiemix spielen wird.

Besonders spannend: Das Unternehmen hat mehrere Projekte in der Pipeline, die das Gastransportnetz weiter ausbauen werden. Dazu gehört zum Beispiel das 3-Milliarden-Dollar-Projekt South System Expansion 4, das ab 2028 zusätzliches Gas in den Südosten der USA transportieren wird.

Mit einer Dividendenrendite von fast 5 % und der Aussicht auf weiterhin steigende Ausschüttungen gehört Kinder Morgan zu den besten Energie-Aktien für Dividendenjäger. Das Unternehmen hat seine Dividende in den letzten sieben Jahren kontinuierlich erhöht und dürfte dies auch in Zukunft fortsetzen.

Chevron – Öl-Riese mit langer Dividenden-Historie

Chevron (WKN: 852552) ist ein echter Klassiker unter den Dividendenaktien im Energiesektor. Das Unternehmen hat seine Dividende in den letzten 35 Jahren kontinuierlich gesteigert und gehört damit zu den verlässlichsten Dividendenzahlern. Erst kürzlich hat Chevron seine Dividende um 8 % erhöht, sehr zur Freude der Aktionäre.

Das Erfolgsgeheimnis von Chevron? Das Unternehmen konzentriert sich stark auf die Steigerung seines freien Cashflows. Selbst bei einem relativ niedrigen Ölpreis von 60 US-Dollar pro Barrel erwartet Chevron, dass der FCF bis 2027 jährlich um über 10 % wachsen wird. Sollte der Ölpreis steigen oder das geplante Hess-Akquisitionsgeschäft realisiert werden, könnte das Wachstum sogar noch schneller voranschreiten.

Mit einer aktuellen Dividendenrendite von etwa 4,3 % und der Aussicht auf weitere Erhöhungen ist Chevron eine solide Wahl für Investoren, die auf fette Dividenden setzen.

Elektrisierend gute Dividenden?

Energieunternehmen bieten Anlegern oft nicht nur stabile, sondern auch wachsende Dividenden. Brookfield Renewable, Kinder Morgan und Chevron sind drei Unternehmen, die langfristig orientierten Investoren attraktive Ausschüttungen versprechen. Wer sein Depot mit Dividenden-Aktien aus dem Energiesektor aufpeppen möchte, sollte diese Unternehmen genauer unter die Lupe nehmen.

