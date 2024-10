EQS-News: Biotest und SteinCares schließen Vertriebsvereinbarung zur Verbesserung des Marktzugangs für Plasmapräparate in Lateinamerika

EQS-News: Biotest AG / Schlagwort(e): Vereinbarung

Biotest und SteinCares schließen Vertriebsvereinbarung zur Verbesserung des Marktzugangs für Plasmapräparate in Lateinamerika

Finanzielle und strategische Stärke sind Hauptgründe für Partnerschaft zur Erschließung lateinamerikanischer Märkte für plasmabasierte Faktor-VIII-Produkte

Vereinbarung ist erster Schritt zum Ausbau unserer Aktivitäten in dieser Region

Dreieich,29.Oktober2024. Biotest gibt heute bekannt, dass es mit SteinCares, einem führenden Unternehmen für Spezialmedizin in Lateinamerika, eine neue Vertriebsvereinbarung für die Vermarktung und den Vertrieb von Haemoctin® in ausgewählten lateinamerikanischen Ländern (Chile, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, Mexiko und Peru) unterzeichnet hat.

Das aus Plasma gewonnene Faktor VIII-Produkt Haemoctin® zur Behandlung und Prophylaxe von Blutungen bei Patienten mit Hämophilie A, bietet eine gute Alternative zu anderen verfügbaren Therapien. Als plasmabasiertes Produkt gewährleistet es eine schnelle und zuverlässige Wirksamkeit, hohe Reinheit und ein hervorragendes Sicherheitsprofil, wodurch das Risiko von Langzeitkomplikationen bei Hämophilie verringert wird.

Hämophilie-Therapien sind für die Behandlung dieser Krankheit, von der in Lateinamerika etwa 56.000 Menschen betroffen sind, von entscheidender Bedeutung. Nach Angaben der World Federation of Hemophilia sind jedoch nur 57% dieser Patienten diagnostiziert und etwa 40% haben Zugang zu einer prophylaktischen Behandlung. Mit der Einführung von Haemoctin® bekräftigt Biotest sein Engagement, den Zugang der Patienten zu einer qualitativ hochwertigen und kostengünstigen Spezialbehandlung zu verbessern.

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit SteinCares, deren finanzielle und strategische Stärke für uns ein entscheidender Faktor ist, um mit unseren Produkten in die lateinamerikanischen Märkte zu expandieren, wo die wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen in der Vergangenheit Chancen für ein stabiles und innovatives Wachstum bieten", unterschreit Enrico D'Aiuto, Senior Vice President Commercial Operations der Biotest AG. "Mit dieser ersten Vereinbarung machen wir unser Faktor VIII-Produkt für Hämophilie-Patienten in Lateinamerika verfügbar. Die starke Präsenz und das etablierte Geschäft von SteinCares in der Region geben uns die Zuversicht, dass diese Vereinbarung ein Erfolg wird und der erste Schritt zur Ausweitung unserer kommerziellen Präsenz in der LATAM-Region sein wird", betont Carolin Shah, Vice President und verantwortlich für die Business Unit Distribution Partners bei Biotest.

"Die Aufnahme von Faktor VIII in unser Portfolio unterstreicht unser Engagement, einen bedeutenden Beitrag zum Wohlergehen von Hämophiliepatienten in Lateinamerika zu leisten. Indem wir eine qualitativ hochwertige Behandlungsalternative anbieten, verbessern wir nicht nur die Wirtschaftlichkeit der Gesundheitssysteme durch Budgetausgleich und Kosteneffizienz, sondern erweitern auch den Zugang zu sicheren und wirksamen Therapien für Patienten mit seltenen Krankheiten", sagte Sebastian Katz, Chief Strategy Officer bei SteinCares.

Über Haemoctin®

Haemoctin®ist ein von Willebrand-Faktor-haltiges Blutgerinnungsfaktor VIII-Präparat, das aus Blutplasma von qualifizierten, freiwilligen Spendern gewonnen wird. Die Herstellung erfolgt mittels modernster Verfahren zur Konzentration und Reinigung aus einem Pool von bis zu 20.000 Plasmaspenden. Die Injektionslösung bestehend aus Pulver und Lösungsmittel wird bereits seit über 25 Jahren erfolgreich zur Therapie und Prophylaxe von Blutungen bei Patienten mit angeborenem Faktor VIII-Mangel (Hämophilie A) eingesetzt und wegen seiner guten Verträglichkeit und niedrigen Immunogenität geschätzt. Haemoctin® ist für zwei Jahre bei Raumtemperatur lagerbar und in drei Packungsgrößen verfügbar. Dosierung und Dauer der Behandlung mit Haemoctin® richten sich nach der Indikation und der Schwere der Erkrankung.

Über Hämophilie

Weltweit ist einer von 10.000 Menschen von dieser unheilbaren Erbkrankheit betroffen. Hämophilie ist eine von zahlreichen Gerinnungsstörungen, die verhindern, dass das Blut gerinnt. Menschen mit Hämophilie können innere Blutungen erleiden, die von scheinbar kleineren Verletzungen stammen. Blutungen in Gelenken und Muskeln verursachen starke Schmerzen und führen zu schweren körperlichen Einschränkungen bis hin zum Tod, wenn Hauptorgane wie zum Beispiel das Gehirn betroffen sind. Die Behandlung von Blutungen erfordert die sofortige Gabe von Gerinnungsfaktorenkonzentraten. Hämophilie A wird durch einen Mangel an Gerinnungsfaktor VIII verursacht. Daher erkennt das Immunsystem des Patienten den intravenös verabreichten therapeutischen Faktor VIII oft als Fremdprotein (Antigen). In der Folge entwickeln bis zu etwa 30% der Patienten mit einer schweren Hämophilie Antikörper (FVIII-Inhibitoren) gegen Faktor VIII. Die meisten FVIII-Inhibitoren entwickeln sich in der frühen Kindheit und beeinträchtigen die Fähigkeit des Faktor VIII, Hämorrhagien zu verhindern oder zu bewältigen. Dies resultiert in höheren Komplikations- und Behinderungsraten, Sterblichkeit und Therapiekosten. Die Entstehung von Inhibitoren ist die schwerste Komplikation in der heutigen Hämophilie-Behandlung. Die Vermeidung der Entwicklung von Inhibitoren ist die effektivste Grundvoraussetzung für eine kontinuierliche Therapie, welche den Hämophilie-Patienten ein fast normales Leben ermöglichen kann, ohne dass sie irreversible Gelenkschäden erleiden müssen. Für weitere Informationen zu Hämophilie und Faktor VIII besuchen Sie bitte die Website der World Federation of Hemophilia https://www.wfh.org/en/home.

Über SteinCares

SteinCares ist ein führendes Unternehmen für die Vermarktung und den Vertrieb von medizinischen Spezialprodukten in Lateinamerika, darunter innovative Arzneimittel, Biosimilars und komplexe Generika. Mit über 40 Jahren Erfahrung im Gesundheitswesen und Niederlassungen in über 30 Ländern in Lateinamerika und der Karibik dient SteinCares als Brücke zwischen globalen Pharmaunternehmen und den Gesundheitsdienstleistern der Region. Das Unternehmen engagiert sich stark für die Schaffung von Möglichkeiten im Gesundheitswesen, die sich positiv auf das Leben von Patienten und ihren Familien in Lateinamerika auswirken, mit der Vision, den Zugang zu innovativer und kosteneffizienter Gesundheitsversorgung für Patienten in der Region zu verbessern.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.steincares.com/ oder folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn.

Über Biotest

Biotest ist ein Anbieter von biologischen Arzneimitteln, die aus menschlichem Plasma gewonnen werden. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 2.400 Mitarbeiter. Die Stamm- und Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Seit Mai 2022 ist Biotest Teil der Grifols Gruppe, Barcelona, Spanien (www.grifols.com).

IR Kontakt:

Dr. Monika Baumann (Buttkereit)

Telefon: +49-6103-801-4406

E-Mail: ir@biotest.com

PR Kontakt:

Dirk Neumüller

Telefon: +49 -6103-801-269

E-Mail: pr@biotest.com

Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.com

Stammaktie: WKN: 522720; ISIN: DE0005227201

Vorzugsaktie: WKN: 522723; ISIN: DE0005227235

Notiert: Frankfurt (Prime Standard)

Freiverkehr: Berlin, Düsseldorf, Hamburg/ Hannover, München, Stuttgart, Tradegate

