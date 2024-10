ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Adidas auf 280 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adidas von 279 auf 280 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Adidas spiele in einer eigenen Liga, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den Zahlen. Der Tenor für 2025 in der Telefonkonferenz sei positiv gewesen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2024 / 01:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2024 / 01:01 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------