Bundesagentur veröffentlicht Arbeitsmarktzahlen für Oktober

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg gibt am Mittwoch (10.00 Uhr) die Arbeitsmarkt-Statistik für Oktober bekannt. In der Regel sinkt die Zahl der Arbeitslosen in diesem Monat im Zuge der Herbstbelebung deutlich. Fachleute gehen aber davon aus, dass dieser saisonale Effekt geringer als üblich ausfallen könnte. Für ihre Oktober-Statistik griff die Bundesagentur auf Datenmaterial zurück, das bis zum 14. Oktober vorlag. Auch Zahlen zum Ausbildungsmarkt will die Bundesagentur vorlegen.

Konjunkturschwäche und globale Krisen belasten den Arbeitsmarkt schon seit Monaten. Eine Trendwende sei dieses Jahr nicht mehr in Sicht, hatte das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung kürzlich mitgeteilt. Auch die Nachfrage nach Arbeitskräften ist laut dem Stellenindex BA-X der Bundesagentur weiterhin schwach. Dieser beruht auf den Stellengesuchen, die bei der Arbeitsagentur gemeldet sind.

Bereits im September war die Herbstbelebung am Arbeitsmarkt schleppender als sonst ausgefallen. Die Zahl der Menschen ohne Job war der Bundesagentur zufolge im Vergleich zum Vormonat leicht um 66.000 auf 2,806 Millionen Menschen gesunken. Allerdings waren das 179.000 Arbeitslose mehr als im Vorjahr./igl/DP/he