EQS-News: SMT Scharf AG hebt Umsatz- und Ergebnisprognose für 2024 deutlich an

SMT Scharf AG hebt Umsatz- und Ergebnisprognose für 2024 deutlich an



SMT Scharf AG hebt Umsatz- und Ergebnisprognose für 2024 deutlich an

Erstmalige Konsolidierung des Joint Venture Unternehmens Shandong Xinsha Monorail Co., Ltd. ab dem 1. November 2024

Neue Prognose 2024: Konzernumsatz zwischen 87 Mio. EUR und 97 Mio. EUR sowie operatives Ergebnis (EBIT) zwischen 2,8 Mio. EUR und 4,6 Mio. EUR erwartet

Hochtechnisierte Minen in China bieten attraktives Wachstumspotential

Hamm, 30. Oktober 2024 – Die SMT Scharf AG (WKN: A3DRAE; ISIN: DE000A3DRAE2), ein weltweit führender Anbieter für kundenindividuelle Transportlösungen und Logistiksysteme für den Untertagebergbau, hebt ihre Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2024 deutlich an. Grund hierfür ist die erstmalige Konsolidierung des Joint Venture Unternehmens Shandong Xinsha Monorail Co., Ltd. („Xinsha“), dass aufgrund geänderter vertraglicher Vereinbarungen zwischen den Joint Venture Partnern ab dem 1. November 2024 konsolidiert werden wird.

Dementsprechend rechnet der Vorstand nun für das Geschäftsjahr 2024 mit einem Konzernumsatz zwischen 87 Mio. EUR und 97 Mio. EUR. Zudem wird ein operatives Ergebnis (EBIT) zwischen 2,8 Mio. EUR und 4,6 Mio. EUR prognostiziert. Zuletzt war die SMT Scharf AG für das Jahr 2024 von einem Konzernumsatz zwischen 74 Mio. EUR und 79 Mio. EUR und einem operativen Ergebnis (EBIT) zwischen 1,5 Mio. EUR und 2,5 Mio. EUR ausgegangen.

Das prognostizierte Wachstum wird auf Umsatz und operatives Ergebnis (EBIT) von Xinsha für die Monate November und Dezember des Geschäftsjahres 2024 zurückzuführen sein, wobei für den Umsatz zwischen 13 Mio. EUR und 18 Mio. EUR sowie für das operative Ergebnis zwischen 1,3 Mio. EUR und 2,1 Mio. EUR erwartet werden. Für das Geschäftsjahr 2025 können die Auswirkungen der Konsolidierung von Xinsha sogar noch höher ausfallen, da Xinsha dann für das gesamte Jahr konsolidiert werden wird.

Liu Jun, Vorstandsvorsitzender der SMT Scharf AG, kommentiert: „Wir sehen für SMT Scharf attraktive Geschäftspotentiale im Untertagebergbau in China. Hier fokussieren wir uns auf hochtechnisierte Kohleminen, die auf moderne Bergbautechnik setzen. Als SMT Scharf können wir hochwertige Transport- und Logistiksysteme liefern, die den geforderten Standards gerecht werden und auf die individuellen Bedingungen der Mine abgestimmt sind. Gemeinsam mit Xinsha werden wir die Produktentwicklung und Vertriebsaktivitäten vor Ort weiter vorantreiben, um Synergien zu nutzen und die Marktstellung im chinesischen Markt weiter auszubauen.“





Unternehmensprofil

Die SMT Scharf Gruppe entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage sowie für Tunnelbaustellen. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 35 Grad. Daneben beliefert SMT Scharf den Bergbau mit Sesselliften. Zudem gehören seit 2018 gummibereifte Diesel- und Elektrofahrzeuge für den Berg- und Tunnelbau, darunter Fahrlader, Scherenarbeitsbühnen oder Untertage-LKWs, zum vielfältigen Portfolio von SMT Scharf. Im Zuge der weiteren Diversifizierung des Geschäfts wurde seit 2019 das Lieferspektrum erfolgreich um elektronische Komponenten und Steuerungen für den Bergbau und andere Industrien ergänzt. Insgesamt verfügt die SMT Scharf Gruppe über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Weitere Informationen zur SMT Scharf Gruppe finden Sie online unter www.smtscharf.com.





