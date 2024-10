Eurozone: Wirtschaftsstimmung trübt sich ein

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Oktober eingetrübt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel zum Vormonat um 0,7 Punkte auf 95,6 Punkte, wie die Europäische Kommission am Mittwoch in Brüssel bekannt gab. Noch tiefer lag der Indexwert zuletzt im Februar. Bankvolkswirte hatten im Schnitt 96,3 Punkte erwartet.

Verschlechtert hat sich die Stimmung in den Industrieunternehmen. Unter den Dienstleistern bleib sie stabil. Verbessert hat sich das Wirtschaftsvertrauen im Konsumsektor, im Einzelhandel und in der Bauwirtschaft.

Mit Blick auf einzelne Länder verschlechterte sich die Stimmung in Spanien, in Frankreich und in den Niederlanden deutlich. In Italien gab der Indikator leicht nach, in Deutschland legte er sogar zu./la/jkr/mis