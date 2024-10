Italiens Wirtschaft schwächelt im Sommer - nur Stagnation

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Rom (Reuters) - Die italienische Wirtschaft ist im dritten Quartal überraschend nicht gewachsen.

Sie stagnierte nach Angaben des Statistikamtes ISTAT im Vergleich zum Vorquartal. Vorläufigen Daten vom Mittwoch zufolge betrug der Zuwachs der Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Vorjahr 0,4 Prozent. Von Reuters befragte Analysten hatten für den Quartalsvergleich ein Plus von 0,2 Prozent erwartet, für den Jahresvergleich 0,7 Prozent.

Damit gerät die Prognose der Regierung in Rom in immer weitere Ferne. Sie rechnet offiziell noch mit einem Zuwachs von einem Prozent in diesem Jahr. Nach schwächeren Quartalswerten hatte Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti zuletzt aber schon gesagt, das Ziel scheine außer Reichweite zu sein. Die meisten Analysten waren zuletzt eher von 0,7 Prozent Wachstum im Gesamtjahr 2024 ausgegangen. Diese Schätzungen dürften nun noch einmal nach unten korrigiert werden.

