Schweizer Notenbank plant neue Banknotenserie - Bargeld bleibt wichtig

Bern (Reuters) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) will im kommenden Jahrzehnt neue Banknoten herausbringen.

"Bargeld ist aus der Schweiz nicht wegzudenken", sagte SNB-Präsident Martin Schlegel am Mittwoch. "Bargeld ist und bleibt ein beliebtes Zahlungsmittel." Zwar werde heutzutage immer häufiger mit Karten und Apps bezahlt, doch noch immer erfolge rund jede dritte Zahlung in der Alpenrepublik mit Banknoten und Münzen. "Die Nationalbank ist überzeugt, dass Bargeld auch in Zukunft seine wichtige Rolle als Zahlungsmittel und zur Wertaufbewahrung behalten wird", erklärte Schlegel. Daher seien aus sicherheitstechnischen Gründen neue Banknoten erforderlich.

Die neuen Banknoten sollen frühestens Anfang der 2030er-Jahre ausgegeben werden, sagte Schlegel. Der Notenbank zufolge beträgt die Lebensdauer einer Banknotenserie rund 15 Jahre. Die aktuellen, zwischen 2016 und 2019 herausgegebenen Scheine hätten dann etwa die Hälfte davon hinter sich. Im Herbst kommenden Jahres will die SNB die Entwürfe aus einem Gestaltungswettbewerb vorstellen und 2026 dann entscheiden, wie die neuen Banknoten aussehen. Dazu soll auch die Meinung der Bevölkerung eingeholt werden: Sie soll sich Online zu den Entwürfen äußern können. Thema der neuen Banknotenserie - der zehnten der SNB - ist die Topographie der Schweiz. "Mit diesem Thema sollen die Banknoten das vielfältige Leben wiedergeben, welches sich auf den unterschiedlichen Höhenlagen abspielt", sagte Schlegel.

An der Stückelung - zehn, 20, 50, 100, 200 und 1000 Franken - und der Farbgebung will die SNB festhalten. Aktuell sind rund 425 Millionen Franken-Banknoten im Umlauf.

