Spaniens Wirtschaft wächst stärker als erwartet

MADRID (dpa-AFX) - Spaniens Wirtschaft hat in den Sommermonaten das vergleichsweise hohe Wachstumstempo überraschend halten können. Im dritten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt im Quartalsvergleich um 0,8 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Mittwoch in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten für die Monate Juli bis Ende September im Schnitt mit einem schwächeren Wachstum von 0,6 Prozent gerechnet.

Bereits im zweiten Quartal war die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone um 0,8 Prozent gewachsen. Im Jahresvergleich meldet das Statistikamt für das dritte Quartal ein Wachstum um 3,4 Prozent./jkr/stk