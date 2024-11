Amazon vorbörslich stark nach Rekordmarge im dritten Quartal

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den guten Geschäftszahlen dürften die Aktien von Amazon am Freitag wieder an ihr Rekordhoch vom Juli heranlaufen. Die Papiere des Handelsgiganten sprangen vorbörslich um gut 6 Prozent an auf 199 US-Dollar. Anfang Juli hatten sie mit gut 201 Dollar ihren bisherigen Höchststand erreicht bei einem Jahresplus von gut 32 Prozent.

Einige Experten stockten nach dem Quartalsbericht ihre Kursziele auf. So ging Brent Thill von der Investmentbak Jefferies auf 235 Dollar nach oben. Er lobte die an Halloween veröffentlichten Margen als geradezu "spuktakulär" mit einem Rekord von 11 Prozent. Im besonders profitablen Bereich Amazon Web Services waren es im dritten Quartal gar gut 38 Prozent.

Die Ebit-Prognose für das vierte Quartal habe mit bis zu 20 Milliarden Dollar im Optimalfall einen Dolch in das Schreckgespenst "Boogey" gejagt, zeichnete Thill sein Halloween-Bild weiter mit Blick auf bislang erwartete 17 Milliarden Dollar./ag/stk