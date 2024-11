Vergiss Tagesgeld: 1.000 Euro in diese Aktie bringen 50 Euro Dividende & 100 % Kurspotenzial!

Du möchtest in eine Aktie 1.000 Euro investieren, die dir direkt 50 Euro Dividende und die Aussicht auf 100 % Kurspotenzial beschert? Das ist wirklich kein einfaches Unterfangen. Die gute Nachricht ist: Es ist möglich. Die noch bessere: Ich werde dir gleich sagen, wo ich diese Chance wittere.

Es handelt sich hierbei um die Aktie von BB Biotech (WKN: A0NFN3). Hinter dem Namen steckt eine schweizerische Beteiligungsgesellschaft, die ausschließlich auf spannende Biotech-Unternehmen setzt und dabei ein durchaus diversifiziertes und zugleich qualitatives Portfolio aufgebaut hat. Ach ja: Und es gibt voraussichtlich 50 Euro Dividende. Und die Möglichkeit, dass sich die Aktie zumindest in den kommenden Jahren im Kurs verdoppelt. Vielleicht sogar mehr.

1.000 Euro in die Aktie, 50 Euro Dividende?!

Die Aktie von BB Biotech folgt einem eigentlich sehr einfachen Erfolgsrezept. Ein Team von Investoren mit Kompetenzen in verschiedenen medizinischen Disziplinen analysiert spannende Pharma- und Biotech-Aktien. Danach investieren sie in die besten Chancen aus diesem Markt. Ein diversifiziertes Portfolio soll langfristig eine solide Rendite versprechen. Und daraus zahlt das Management außerdem die eigene Dividende.

BB Biotech setzt darauf, in jedem Jahr 5 % Dividendenrendite an die Investoren auszuzahlen, wobei der Aktienkurs das Maß aller Dinge ist. Das heißt: Wenn der durchschnittliche Dezemberkurs in diesem Jahr mindestens auf diesem Kursniveau ist, werden 5 % Dividendenrendite auf dich warten. Das wäre besser als Tagesgeld, keine Frage. Aber es gibt zugegebenermaßen etwas Unsicherheit, ob wir dieses Niveau erreichen. Notiert die Aktie tiefer, würde es weniger Dividende geben. Insgesamt sehe ich aber eine gute Chance, dass 1.000 Euro investiert in die Aktie wohl 50 Euro Dividende ermöglichen werden. Dazu noch etwas später mehr.

Im Endeffekt ist BB Biotech daher eine Wette darauf, dass es die schweizerische Beteiligungsgesellschaft stets schafft, mindestens 5 % Rendite auf das eingesetzte Kapital zu erzielen. Damit wäre die Dividende theoretisch in jedem Jahr sicher. Der Anspruch ist aber eigentlich, dass sich die Positionen in einem Zeitraum von 4 Jahren verdoppeln können sollten. Die Dividendenrendite von 5 % sollte daher bloß ein Vorgeschmack der Möglichkeiten sein.

Natürlich heißt das auch, dass die Investment-Manager richtige Entscheidungen treffen müssen. Ja, dass sie gute Chancen im Portfolio haben müssen. Mit in der Regel um die 30 Beteiligungen gibt es aber auch etwas Diversifikation (wobei nicht jede Position gleich groß ist). Das heißt: Nicht jeder Schuss muss ein Treffer sein, um mit 1.000 Euro Einsatz 50 Euro Dividende erhalten zu können. Oder auch mehr.

100 % Kursplus in einigen Jahren?!

Kommen wir nun aber auch noch zum zweiten Teil meiner These. Ich habe dich ja schließlich damit geködert, dass die Aktie von BB Biotech mehr als 50 Euro Dividende bei 1.000 Euro Einsatz liefern können sollte. Auch die 100 % Kursplus binnen einiger Jahre dürften dich bei dieser potenziellen Tagesgeld-Alternative gecatcht haben.

Die Bewertung der Aktie ist nicht ganz so einfach. Als Beteiligungsgesellschaft können Gewinne schließlich schwanken. Wobei es auch einen opportunistischen Indikator gibt: Die vergangenen Jahre waren alles andere als leicht für BB Biotech. Insbesondere die gestiegenen Zinsen haben bei den häufig nicht so profitablen Wachstumsaktien zu Verunsicherung und zu geringeren Bewertungen geführt. Die Folge? Die Aktie von BB Biotech ist von über 83 Euro im Sommer des Jahres 2021 bis auf derzeit ca. 40 Euro korrigiert. Oder, konkreter: Selbst nach 100 % Kursplus würden wir nicht einmal ein Rekordhoch sehen!

Trotzdem müsste BB Biotech natürlich diesen Aufwärtsschwung rechtfertigen. Ich sehe eine große Chance in der wirklich moderaten Bewertung. Derzeit liegt das Net Asset Value je Aktie (eine Kennzahl für den Wert der Beteiligungen heruntergerechnet auf jede Aktie und das netto, ohne Verbindlichkeiten) bei 44,25 Schweizer Franken. Bei einem ungerechneten Aktienkurs von 37,95 Schweizer Franken gibt es zur Zeit einen Discount von fast 15 % auf den inneren Wert der Beteiligungen. Für mich ist das eine Messgröße dafür, dass die Aktie derzeit wirklich mit einem Wertabschlag gehandelt wird.

Wenn Small- und Midcaps und unprofitable Biotech-Unternehmen mit viel medizinischem Potenzial in den kommenden Jahren ein Aufholpotenzial besitzen, so glaube ich, dass das Net Asset Value je Aktie sukzessive weiter steigt. Und damit irgendwann auch der Aktienkurs. 100 % erscheinen dann nicht ganz unrealistisch. Zumal das Management eine solche Performance in eigentlich vier Jahren anstrebt.

Ich glaube daher: Die Aktie von BB Biotech ist für den Moment eine gute Wette, um mit 1.000 Euro 50 Euro Dividende zu kassieren. Aber auch, um langfristig von Wertsteigerungen profitieren zu können.

Vincent besitzt Aktien von BB Biotech. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von BB Biotech.

