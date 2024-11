ROUNDUP/Sahin befürchtet weitere Ausfälle: 'In die Pause retten'

DORTMUND (dpa-AFX) - Trainer Nuri Sahin befürchtet bei Borussia Dortmund weitere Ausfälle in der kommenden Woche. Ob etwa der beim 2:1 (1:1) angeschlagen ausgewechselte Marcel Sabitzer am Dienstag in der Champions League gegen Sturm Graz auflaufen kann, ist noch unklar. "Bei ihm ging gar nichts mehr, der Muskel hat komplett zugemacht", sagte Sahin über die Wadenprobleme des Österreichers.

"Das würde mich nicht mehr überraschen, wenn jetzt noch einige dazukommen würden", sagte der BVB-Coach allgemein zu den vielen Ausfällen. "Er ist nicht der Einzige, der mit einer Blessur aus dem Spiel gegangen ist. Ramy Bensebaini ist mit einer Verletzung ins Spiel gegangen, Jamie Gittens mit einer Verletzung ins Spiel gegangen", berichtete Sahin weiter.

Sahin hofft auf Besserung in der Länderspielpause

Gegen Leipzig hatten ihm bereits zehn Spieler gefehlt. "Wir gehen da auf dem Zahnfleisch. Wir müssen uns irgendwie mit dieser Verletztenmisere in die Länderspielpause retten", sagte der BVB-Coach weiter, der gegen Graz auf eine Rückkehr der Abwehrspieler Waldemar Anton und Julian Ryerson hofft. "Wir hoffen, dass wir so viele Leute wie möglich zusammen bekommen für Dienstag", meinte Sahin.

In der Bundesliga am kommenden Wochenende gegen den FSV Mainz 05 gibt es allerdings auch wieder einen Ausfall: Bensebaini sah gegen Leipzig die fünfte Gelbe Karte./lap/DP/zb