EQS-News: Circus sichert sich EUR 1,1 Milliarden wiederkehrendes Umsatzpotenzial und erweitert seine KI-Fähigkeiten

Circus sichert sich EUR 1,1 Milliarden wiederkehrendes Umsatzpotenzial und erweitert seine KI-Fähigkeiten



Angetrieben von starker Marktnachfrage konnte sich Circus bereits 8.400 Vorbestellungen sichern, die ein jährliches Umsatzpotenzial von EUR 1,1 Milliarden für seine KI-basierte Software darstellen

Circus beabsichtigt seine KI-Kompetenzen durch strategische Akquisitionen weiter auszubauen, um den Kundennutzen zu maximieren und seine globale Marktführerschaft zu erweitern

Mit mehr als 200 Millionen aggregierter Datenpunkte verfügt CircusAI über einen der größten Datensätze der Branche, um volle Autonomie zu ermöglichen

Hamburg, 05.11.2024 – Circus SE (Xetra: CA1), ein globaler Marktführer für KI-Lösungen und autonome Robotik im EUR 2,6 Billionen schweren Foodservice-Sektor, kündigt eine Expansion seiner bestehenden KI-Aktivitäten an, um den sich abzeichnenden kommerziellen Erfolg weiter voranzutreiben. Dank starker Nachfrage in den ersten Monaten seit Markteintritt konnte Circus 8.400 Vorbestellungen für seine KI-gestützten Robotiksysteme sichern, was ein jährliches Umsatzpotenzial von EUR 1,1 Milliarden allein durch die integrierte KI-Software CircusAI darstellt. Um seine marktführende Position in KI und Robotik weiter auszubauen, plant das Unternehmen zusätzliche Akquisitionen.

Circus erkennt in der Foodservice-Branche das nächste große Wachstumsfeld für KI und positioniert sich an vorderster Front dieser Transformation. Mit einer prognostizierten Nachfrage von über 80 Millionen autonomen KI-Robotern im globalen Foodservice-Sektor, getrieben durch einen signifikanten Fachkräftemangel und operative Herausforderungen, stellt die KI-Technologie von Circus eine entscheidende Lösung dar und bietet bislang nicht erreichbare Automatisierung und Effizienz zur Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung der Branche.

Angetrieben von KI und der neuesten Generation der Computer Vision-Technologie markiert CircusAI einen Durchbruch für den Food-Service Sektor. Die Technologie geht über reine Automatisierung hinaus, indem sie sich in Echtzeit anpasst, Vorhersagen trifft und kontinuierlich optimiert. Nach Jahren der Entwicklung und umfassenden Tests mit Partnern beherrscht CircusAI heute über 2 Milliarden Rezepte und reagiert dynamisch auf sich ändernde Bedingungen. Trainiert mit mehr als 200 Millionen Datenpunkten verfügt CircusAI über einen der größten Datensätze der Branche, ein signifikanter Vorteil in der Vollautomatisierung auf Basis von künstlicher Intelligenz. Nur wenige Monate nach dem Start hat Circus mit 8.400 Vorbestellungen seine Marktführerschaft im Bereich der KI-gesteuerten Innovationen für den Foodservice-Sektor gefestigt.

Um die Kapazitäten von CircusAI weiter auszubauen und den Mehrwert für globale Kunden zu maximieren, sondiert Circus aktiv Akquisitionsmöglichkeiten im Bereich aufstrebender KI-Technologien weltweit. Das Unternehmen hat vielversprechende, ergänzende Technologien identifiziert und befindet sich in Gesprächen für mehrere Übernahmen, die darauf abzielen, die Fähigkeiten der KI-Software weiter auszubauen und die Branchenwirkung durch KI zu steigern. Diese strategischen Schritte ermöglichen es Circus, das volle Potenzial seiner KI in der Food-Service Industrie zu entfalten und weltweit unvergleichliche Lösungen für seine Kunden zu liefern.

„Meine frühere Erfahrung bei Flink hat gezeigt, dass die wahre Kraft der KI darin liegt, die physische Welt zu verändern und komplexe, arbeitsintensive Herausforderungen zu bewältigen“, sagte CEO Nikolas Bullwinkel. „Bei Circus sind wir überzeugt, dass KI, mit Robotik als operativem Körper, der Schlüssel zur Bekämpfung des gravierenden Fachkräftemangels und zur Sicherung der Zukunft der Branche ist. Um unsere Marktposition zu stärken und den Kundennutzen zu maximieren, setzen wir auf den Ausbau unserer KI-Kompetenzen durch strategische Akquisitionen und die frühzeitige Integration modernster Technologien.“

Das Unternehmen erwartet, die erste KI-fokussierte Übernahme im vierten Quartal dieses Jahres zu initiieren und damit seine Führungsposition in KI und Robotik zu festigen sowie sein Engagement zur Weiterentwicklung von Technologie und KI im Sektor zu unterstreichen.

Erleben Sie den KI-Roboter CA1 des Unternehmens in Aktion: https://www.youtube.com/watch?v=2SPlwMdYhG8&t=1s

Über Circus SE

Circus SE (XETRA: CA1) ist ein weltweit führendes Unternehmen für KI-Lösungen und autonome Robotik und transformiert den EUR 2,6 Billionen schweren Food-Service-Sektor durch den Einsatz autonomer Systeme. Mit seiner proprietären KI-Plattform CircusAI und dem weltweit ersten kommerziell nutzbaren KI-Roboter im Food-Service-Sektor, CA-1, setzt Circus neue Maßstäbe, um den branchenspezifischen Fachkräftemangel zu bewältigen.

Kontakt

Circus SE

Hongkongstraße 6

20457 Hamburg, Deutschland



Circus Group Pressestelle

Florian Anders

Leiter Unternehmenskommunikation

press@circus-group.com

