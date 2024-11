EQS-News: PNE verkauft Windpark Papenrode an Qualitas Energy

EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): Sonstiges

PNE verkauft Windpark Papenrode an Qualitas Energy



05.11.2024 / 08:57 CET/CEST

Corporate News

PNE verkauft Windpark Papenrode an Qualitas Energy

Repowering-Projekt mit 59,4 MW Leistung

Verfünffachung der Stromproduktion

Cuxhaven, 05. November 2024 – Die PNE AG hat den Windpark Papenrode an die Qualitas Energy Deutschland GmbH verkauft. Das Repowering-Projekt liegt in den niedersächsischen Gemeinden Groß Twülpstedt und Bahrdorf und befindet sich derzeit noch im Bau. Es besteht aus neun Windenergieanlagen und verfügt über eine Nennleistung von 59,4 MW. Die Inbetriebnahme ist für das zweite Quartal 2025 geplant.

„Wir freuen uns, dass wir dieses hochwertige Projekt schlüsselfertig übergeben können. Mit Qualitas Energy übernimmt ein Unternehmen den Windpark, das auf Erwerb, Entwicklung, Bau und Betrieb von Windparks fokussiert ist“, sagt Per Hornung Pedersen, Vorstandsvorsitzender der PNE AG. „Planung, Entwicklung, Finanzierung und Bau hochwertiger Windparks sind seit Jahrzehnten unsere Kernkompetenz. Wie gut unser Ruf dabei in der Branche und bei Investoren ist, verdeutlicht dieser Projektabschluss. Die Erlöse dieses Verkaufs investieren wir gemäß unserer Unternehmensstrategie weiter in das profitable Wachstum unserer Unternehmensgruppe und den Ausbau unseres Eigenbetriebs.“

Roland Stanze, Operativer Vorstand (COO) der PNE AG, ergänzt: “In enger Zusammenarbeit mit den Landeigentümern, den Gemeinden und den Behörden vor Ort haben wir dieses sehr schöne Projekt entwickelt. Dabei stand bei allen stets das gemeinsame Ziel im Vordergrund. Vielen Dank für das gute und lösungsorientierte Miteinander.“

Johannes Overbeck, Head of Investments der Qualitas Energy Deutschland GmbH, betont: „Wir freuen uns besonders über die ausgezeichnete und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit PNE im Rahmen dieses Transaktionsprozesses. Qualitas Energy verfolgt ambitionierte Investitionsziele zur Beschleunigung der Energiewende in Deutschland. Unsere Investitionsstrategie zielt darauf ab, Projekte zu identifizieren, die sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich nachhaltig sind und diese dann in enger Kooperation mit den Menschen vor Ort zum Erfolg zu bringen.“

Die Planungen für den Windpark Papenrode begannen 2016. Zunächst musste der bestehende Windpark mit 15 alten Turbinen zurückgebaut werden, bevor mit dem Bau der neuen Windenergieanlagen begonnen werden konnte. Obwohl der neue Windpark aus deutlich weniger Windenergieanlagen besteht, wird die Stromproduktion verfünffacht. Der Park leistet somit einen großen Beitrag für die Energiewende und den Klimaschutz.



Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX sowie im TecDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und dem Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen. Für Lösungen zur Veredelung von Strom über Power-to-X-Technologien ist die PNE-Gruppe ein gefragter Partner der Industrie.

Über Qualitas Energy

Qualitas Energy ist eine führende Investment- und Managementplattform, die sich auf Investitionen in erneuerbare Energien, die Energiewende und nachhaltige Infrastruktur fokussiert. Seit 2006 hat das Qualitas Energy-Team weltweit mehr als €12 Milliarden in erneuerbare Energien investiert. Diese Investitionen wurden über fünf Vehikel getätigt: Fotowatio / FRV, Vela Energy, Qualitas Energy III, Qualitas Energy IV und Qualitas Energy V. Konkret verwaltet das Qualitas Energy Team 11 GW Erneuerbare Energien, darunter mehr als 7 GWp Photovoltaik, 4 GW Windenergie, 242 MW Solarthermie (CSP), 60 MW Laufwasserkraft, 6 MW Batteriespeicher und 1,8 TWh Biomethan in Spanien, Deutschland, Großbritannien, Italien, Polen, Chile und den USA. Seit 2020 hat Qualitas Energy ausreichend Energie produziert, um 1,54 Millionen Haushalte zu versorgen, und seit 2021 erfolgreich die Emissionen von 1,32 Millionen metrischen Tonnen CO2-Äquivalent vermieden. Das Team von Qualitas Energy besteht aus mehr als 500 Experten an fünfzehn Standorten, in Madrid, Berlin, London, Mailand, Hamburg, Wiesbaden, Trier, Stuttgart, Köln, Warschau, Breslau, Santiago, Durham, Bristol und Edinburgh.

Repowering-Projekt Papenrode

Kontakt:

PNE AG

Head of Corporate Communications

Alexander Lennemann

Tel: +49 47 21 7 18 - 453

E-Mail: alexander.lennemann@pne-ag.com

PNE AG

Head of Investor Relations

Christopher Rodler

Tel: +49 40 879 33 - 114

E-Mail: christopher.rodler@pne-ag.com

