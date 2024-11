EQS-News: Rubean hat den Umsatz in den ersten neun Monaten des Jahres mehr als verdoppelt

EQS-News: Rubean AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Umsatzentwicklung

Rubean hat den Umsatz in den ersten neun Monaten des Jahres mehr als verdoppelt



05.11.2024 / 11:56 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Rubean hat den Umsatz in den ersten neun Monaten des Jahres mehr als verdoppelt

Umsatz des FinTech-Unternehmens in den ersten neun Monaten in 2024 steigt um 117 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum

Deichmann, Europas größter Schuhhändler, in Deutschland live mit Rubean SoftPOS-Lösung

München, den 5. November 2024. Das Fintech-Unternehmen Rubean AG, München (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080, Symbol R1B:GR) hat sein starkes Wachstum im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 fortgesetzt. Der Umsatz der Firmengruppe ist in den ersten neun Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahrzeitraum um 117 Prozent auf 1,284 Mio. Euro (Januar bis September 2023: 0,591 Mio. Euro) gestiegen. Parallel hält das Unternehmen Kostendisziplin, so dass insbesondere die Personalkosten im gleichen Zeitraum im Vergleich zum Vorjahrum um sechs Prozent auf 2,125 Mio. Euro (Januar bis September 2023: 2,271 Mio. Euro) weiter gesenkt werden konnten.

Wichtige Erfolge für Rubean im dritten Quartal haben bereits zum Umsatzwachstum beigetragen bzw.die Grundlage für weiteres Wachstum geschaffen. So ging Europas größter Schuhhändler Deichmann mit der Rubean SoftPOS Lösung in Deutschland live. In Kolumbien ermöglicht Rubean den lokalen Händlern seit der United Nations Weltnaturkonferenz Kartenzahlungen auf ihren Smartphones entgegenzunehmen.

Über Rubean: Die Rubean AG, München, ist ein führender Anbieter von reinen Software-Point-of-Sale-Lösungen für Banken, Acquirer und Händler. Dazu gehört die mobile softPOS-Lösung PhonePOS, die es Händlern ermöglicht, Kartenzahlungen direkt auf ihrem Smartphone zu empfangen, ohne dass ein weiteres Gerät benötigt wird. Diese Lösung wird von Zahlungsdienstleistern, Großbanken, Einzelhändlern und kleineren Händlern in ganz Europa eingesetzt und ist die einzige softPOS-Lösung, die die girocard (ec-Karte) in Deutschland unterstützt. Rubean ist am m:access sowie an den meisten Freiverkehrshandelsplätzen und XETRA notiert. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.rubean.com

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

german communications AG

Jörg Bretschneider

Böhmersweg 5, D-20148 Hamburg

+49 40/46 88 33 0, Fax +49 40/46 88 33 40

presse@german-communications.com

Dr. Hermann Geupel

Rubean AG

Kistlerhofstr. 168, D-81379 München

+49 89 357560

hermann.geupel@rubean.com

05.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Rubean AG Kistlerhofstr. 168 81379 München Deutschland Telefon: 089-357560 Fax: 089-35756111 E-Mail: info@rubean.com Internet: www.rubean.com ISIN: DE0005120802 WKN: 512080 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2022893

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2022893 05.11.2024 CET/CEST