Großbritannien: Stimmung im Dienstleistungssektor trübt sich weiter ein

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung im Dienstleistungssektor in Großbritannien hat sich im Oktober den zweiten Monat in Folge verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global für den Sektor fiel im Monatsvergleich um 0,4 Punkte auf 52,0 Zähler, wie S&P am Dienstag laut einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war ein etwas stärkerer Rückgang auf 51,8 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

Der Stimmungsindikator fällt damit auf den tiefsten Stand seit Juni. Dennoch liegt der Wert weiter über der wichtigen Wachstumsgrenze von 50 Punkten, was auf eine Zunehme in dem für die britische Wirtschaft wichtigen Bereich der Dienstleistungen hindeutet.

Der Indikator für die Gesamtwirtschaft fiel laut der zweiten Schätzung im Oktober um 0,8 Punkte auf 51,8 Punkte. Hier waren zunächst 51,7 Punkte ermittelt worden.

Die Daten würden eine weitere Verlangsamung des Produktionswachstums im gesamten Dienstleistungssektor signalisieren, sagte S&P Global-Experte Tim Moore. Er sprach von einer "erhöhten Unsicherheit" und von "Sorgen über die allgemeinen Wirtschaftsaussichten Großbritanniens". Dies habe sich negativ auf die Nachfrage ausgewirkt./jkr/jsl/stk