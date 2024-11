Grünen-Fraktionschefin bekennt sich zur Ampel

BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge hat sich ausdrücklich zum Fortbestand der Ampel-Koalition bekannt. "Wir wollen in dieser Koalition Verantwortung übernehmen", betonte sie in Berlin und verwies auf die Herausforderungen durch die US-Wahlen, die Wirtschaftsflaute und den Klimaschutz. "All das ist ein Auftrag, was hinzukriegen. Und all das ist kein Auftrag dafür wegzulaufen."

Vor diesem Hintergrund rief Dröge die Koalitionspartner zur Mäßigung auf: "Es ist jetzt nicht die Zeit dafür, sich gegenseitig mit den radikalsten Vorschlägen zu überbieten", mahnte Dröge. "Wir brauchen gemeinsame Lösungen." Im Gegensatz dazu sei das jüngste Positionspapier des FDP-Vorsitzenden Christian Lindner eine Provokation, für die sie kein Verständnis habe./ax/DP/mis