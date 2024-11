Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Verkauf/Personalie

Mobimo Business Update



05.11.2024 / 18:00 CET/CEST





Business Update



Erfolgreicher Verkauf des Ziil-Centers in Kreuzlingen

Erster Vermietungserfolg im Office Tower am Escher-Wyss-Platz, Zürich

Weiterhin starke Nachfrage im Stockwerkeigentumsprojekt Edenblick, Oberägeri

Neue Leiterin Portfolio und Transaktionen ernannt



Luzern, 5. November 2024 – Mobimo setzt mit dem Verkauf des Ziil-Centers in Kreuzlingen einen weiteren Schritt im Rahmen ihrer Kapitalrecycling-Strategie um. Nadia Mastacchi komplettiert als Leiterin Portfolio und Transkationen die Geschäftsleitung.

Im Rahmen des aktiven Portfoliomanagements überprüft Mobimo laufend, ob einzelne Objekte des Anlageportfolios noch zu den strategischen Stossrichtungen passen. Vor diesem Hintergrund ist Mobimo zum Schluss gekommen, dass das Ziil-Center in Kreuzlingen aufgrund der peripheren Lage nicht mehr optimal in das eigene Portfolio passt. Andere Eigentümer sind besser positioniert, die notwendige Repositionierung dieses Objekts vorzunehmen. Entsprechend wurde das Objekt im Sinne des Kapitalrecyclings per Anfang November zum Buchwert (per 30.6.2024, vor Verkaufskosten) an einen privaten Investor aus der Region verkauft.



Vermietungserfolg im Office Tower, starke Nachfrage in Oberägeri

Die durch den Verkauf freigesetzten Mittel werden für die Umsetzung der Projektpipeline genutzt. Beim Projekt an der Hardturmstrasse in Zürich (Office Tower) konnte mit der Unterzeichnung des ersten Mietvertrags für ein Stockwerk Ende Oktober ein erster Vermietungserfolg erzielt werden. Gespräche mit weiteren Interessenten sind im Gange. Aufgrund leichter Bauverzögerungen wird sich die Fertigstellung des Projekts allerdings ins erste Halbjahr 2025 verschieben.

Sehr erfreulich entwickelt sich weiterhin das Stockwerkeigentumsprojekt Edenblick in Oberägeri. Von insgesamt 90 Wohnungen sind per Anfang November bereits 82 Wohnungen zu Eigentum übertragen oder reserviert. Die Fertigstellung des Projekts ist für das zweite Quartal 2026 geplant.



Neue Leiterin Portfolio und Transaktionen / Mitglied der Geschäftsleitung

Mobimo freut sich, dass per 1. März 2025 Frau Nadia Mastacchi (1983) als ‘Leiterin Portfolio und Transaktionen’ die Geschäftsleitung komplettiert. Nadia Mastacchi bringt einen Master in Architektur des Politecnico di Milano sowie verschiedene akademische Weiterbildungen in den Bereichen Real Estate, Nachhaltigkeit sowie Management & Leadership mit. Dank ihrer langjährigen Erfahrung im Portfolio Management namhafter Unternehmen und institutioneller Anleger bringt sie umfassende Kenntnisse entlang des ganzen Immobilien-Lifecycles mit. Bis zum Eintritt von Nadia Mastacchi wird der Bereich weiterhin ad interim von Daniel Ducrey geführt.

Ausserdem ist es Mobimo eine Freude, in den nächsten Wochen und Monaten ihr 25-jähriges Jubiläum begehen zu können. Mit viel Leidenschaft und Verantwortungsbewusstsein entwickelt und erschafft das Unternehmen seit einem Vierteljahrhundert erfolgreich Arbeits-, Wohn- und Lebensräume.



Weitere Termine:

14. Februar 2025: Publikation Jahresergebnis 2024

31. März 2025: Ordentliche Generalversammlung 2025



Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Kontakt für Analysten und Investoren:

Stefan Feller, Verantwortlicher Investor Relations

ir@mobimo.ch

+41 44 397 11 97

Kontakt für Medien:

Anthony Welbergen, Leiter Unternehmenskommunikation

medien@mobimo.ch

+41 44 397 11 86



Über Mobimo:

Mit einem breit diversifizierten Immobilienportfolio im Gesamtwert von rund CHF 3,7 Mrd. gehört die Mobimo Holding AG (www.mobimo.ch) zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Ihr Portfolio besteht aus Wohn- und Geschäftsliegenschaften sowie aus Entwicklungsobjekten für das eigene Anlageportfolio und für Dritte an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Eine ausgewogene Nutzung sowie eine sorgfältige Bewirtschaftung zeichnen die Gebäude aus. Mit ihren Entwicklungsprojekten stärkt Mobimo ihre Ertragsbasis und die Werthaltigkeit ihres Portfolios zusätzlich. Das Unternehmen schafft im Rahmen seiner Entwicklungsdienstleistungen auch Investitionsmöglichkeiten für Dritte. Mobimo beschäftigt rund 170 Mitarbeitende.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

Mobimo_Business Update_20241105

Ende der Medienmitteilungen



2023079 05.11.2024 CET/CEST