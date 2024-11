Neue Führung für Baloise Bank AG – Stärkung des einzigartigen Geschäftsmodells

Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Basel, 5. November 2024. Bei der Baloise Bank AG kommt es per 1. Januar 2025 zu einem Wechsel in der Unternehmensführung. Jürg Ritz wird auf eigenen Wunsch hin die Rolle als CEO an Thomas Schöb übergeben. Thomas Schöb ist diplomierter Physiker (ETH), leitete bei Baloise unter anderem die Anlagestrategie und danach das Kollektivlebengeschäft, bevor er als Leiter Schaden in die Geschäftsleitung von Baloise in der Schweiz stiess.

«Mit Thomas gewinnen wir einen ausgewiesenen Finanzexperten für die CEO-Rolle bei der Baloise Bank AG. Er vereint optimal Versicherungs-, Finanz- und Vorsorgewissen und wird mit Energie sowie einem exzellenten internen und externen Netzwerk den weiteren Ausbau unseres einzigartigen Geschäftsmodells des Insure-Banking vorantreiben. Im Namen der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrats danke ich Jürg Ritz für die hochengagierte Arbeit der letzten Jahre. Unter seiner Führung wurde das Modell erfolgreich umgesetzt und die Strukturen für den weiteren Ausbau in der Schweiz geschaffen. Wir wünschen ihm für den neuen Lebensabschnitt nur das Beste», kommentiert Schweiz CEO Clemens Markstein den Personalwechsel. «Die Effektivität unseres Versicherungsvertriebs nimmt weiter zu. Die Leistungsvolumina sind im Halbjahr 2024 um 64% höher gewesen als im Vorhalbjahr. In den letzten drei Jahren hat der Versicherungsvertrieb über CHF 500 Mio. an Investitionen und über CHF 500 Mio. an Hypotheken vermittelt. Im Bereich Einzelleben konnten wir im vergangenen Jahr über 12’000 neue Verträge abschliessen, und derzeit verwalten wir über 5’000 Vermögensverwaltungsmandate mit einem verwalteten Vermögen von über CHF 3 Mrd.», ergänzt Markstein.

Thomas Schöb (CH; 1975) ist seit 1. August 2023 Leiter Kundenleistung und Mitglied der Geschäftsleitung des Konzernbereichs Schweiz. Thomas Schöb ist diplomierter Physiker (ETH Zürich). Zudem besitzt er ein Diplom als Finanzanalytiker und Vermögensverwalter, ist Certified International Investment Analyst (CIIA) und hat einen Executive MBA der Universitäten Rochester und Bern erworben. Er stiess 2002 als Risikomanager zu Baloise und wechselte 2005 in den Konzernbereich Asset Management, wo er acht Jahre als Leiter Anlagestrategie & Investment Controlling tätig war. Im Anschluss übernahm er die Leitung des Produktmanagements Kollektivleben, danach wurde er Leiter Schaden und erhielt Einsitz in die Geschäftsleitung von Baloise in der Schweiz. Er wird die Stelle als CEO der Baloise Bank AG per 1. Januar 2025 antreten. Jürg Ritz wird Thomas Schöb im Rahmen eines Übergangjahres als Senior Consultant mit seiner Expertise zur Seite stehen und im Anschluss in den Ruhestand gehen. Der von Thomas Schöb bis anhin geleitete Geschäftsbereich «Kundenleistung» wird per 1. Januar 2025 von Patric Olivier Zbinden geleitet, der aktuell als Geschäftsleitungsmitglied von Baloise in der Schweiz den Bereich «Unternehmenskunden» verantwortet. Für seine Position wird aktuell eine Nachfolge rekrutiert. Wir informieren erneut, sobald die Rekrutierung abgeschlossen ist.

Baloise deckt in der Schweiz mit ihrem kombinierten Geschäftsmodell den ungenutzten Marktbedarf für ganzheitliche Finanzberatung ab und nutzt ihre Bank, um das Potenzial ihrer 240’000 vermögenden Versicherungskunden auszuschöpfen. Ende 2023 verwaltete Baloise über 20’000 Hypotheken im Wert von mehr als CHF 11 Mrd., mit einer marktweit führenden Kundenreinvestitionsrate von auslaufenden Lebensversicherungspolicen von 30%.

Am Investorenupdate vom 12. September bekräftige Baloise ihr Geschäftsmodell bestehend aus Versicherung- und Bankdienstleistungen zur optimalen Betreuung ihrer Kunden, setzte aber auch klare Verbesserungsziele. So soll die aktuell zu hohe «Cost income ratio» bis 2027 um mindestens 7 Prozentpunkte auf mindestens unter 55% gesenkt und die generierten Barmittel deutlich auf über CHF 25 Mio. mehr als verdreifacht werden. Diese werden für die attraktive Aktionärspolitik von Baloise verwendet.

«Thomas Schöb bringt durch seine Erfahrung das nötige Werkzeug für die Umsetzung der ambitionierten Ziele der Baloise Bank AG mit. Wir stärken damit bei der Bank das Versicherungs-Know-how, womit wir das Potenzial der Kombination aus Versicherung und Bank noch besser ausschöpfen können. Thomas Schöb wird die Effizienz und Effektivität unseres Insure-Banking-Modells weiter vorantreiben und über unsere 29 Zweigstellen in der Schweiz signifikantes Wachstum herbeiführen», so Clemens Markstein abschliessend.

