Sensirion Holding AG: Sensirion präsentiert auf dem Investorentag ihre aktualisierte Wachstumsstrategie

Medienmitteilung

5. November 2024, Sensirion Holding AG, 8712 Stäfa, Schweiz



Sensirion präsentiert auf dem Investorentag ihre aktualisierte Wachstumsstrategie

Heute, 5. November 2024, wird Sensirion auf dem zweiten Investorentag ein Update zur Wachstumsstrategie und zum mittelfristigen Ausblick präsentieren.

Vier strategische Fokusbereiche

Die erneuerte Wachstumsstrategie der Sensirion Holding AG basiert auf vier strategischen Schwerpunkten:

Erstens will Sensirion ihre bereits bestehende Markt- und Kostenführerschaft in den beiden Kernmärkten „Umweltsensorlösungen“ und „Lösungen zur Durchflussmessung“ weiter ausbauen und erweitern.

Zweitens will Sensirion die technologische Stärke und die breite Kundenbasis nutzen, um angrenzende Wachstumsfelder zu erschliessen. Der Fokus liegt dabei primär auf dem wachsenden Markt für Leckage-Sensoren sowie auf dem datenbasierten Servicegeschäft (Methanemissionsüberwachung) und den Sensorlösungen für die medizinische Atemluftanalyse. Als dritten strategischen Schwerpunkt setzt Sensirion weiterhin auf die Entwicklung zukunftsweisender Technologien, um die Basis für langfristiges Wachstum zu sichern.

Basis der Wachstumsstrategie ist die mehrfach ausgezeichnete Sensirion Kultur als Fundament für Innovationen und Unternehmertum.

Sensirion wird in der heute stattfindenden Präsentation weitere Details zu ihrer Wachstumsstrategie vorstellen.

Die Präsentation wird am 5. November 2024 ab etwa 7:00 Uhr MEZ unter https://sensirion.com/company/investor-relations verfügbar sein.

Mittelfristiger Ausblick

Anlässlich des Investorentages bestätigt Sensirion ihre positiven mittel- und langfristigen Aussichten. Dies insbesondere dank einer unverändert starken Pipeline an Wachstumsmöglichkeiten, die von zahlreichen Megatrends unterstützt wird. Sensirion erwartet daher über den nächsten Zyklus von drei bis fünf Jahren und unter der Annahme gleichbleibender Fremdwährungskurse unverändert ein mittleres jährliches Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren Zehner-Prozentbereich und eine gemittelte EBITDA-Marge im mittleren bis hohen Zehner-Prozentbereich.

Präsentatoren und Agenda des Investorentag

Die Veranstaltung beginnt um 11:00 Uhr MEZ am Hauptsitz in Stäfa und wird gleichzeitig remote übertragen: https://attendee.gotowebinar.com/register/1191124478449307734

Die Agenda sieht wie folgt aus:

Zeit (MEZ) Thema Referent 11:00 – 11:05 Begrüssung Lars Dünnhaupt 11:05 – 11:20 Keynote der Gründer Moritz Lechner / Felix Mayer 11:20 – 11:40 Überblick über Sensirion Franziska Brem 11:40 – 11:50 Strategische Erfolge seit dem CMD 2021 Marc von Waldkirch 11:50 – 12:20 Update zur Strategie und strategischer Fokus 1 Johannes Schumm 12:20 – 12:40 Fragen und Antworten Alle 12:40 – 13:40 Mittagspause mit Mgmt, Q&A und Produkte-Demo Alle 13:40 – 14:00 Strategischer Fokus 2 Marc von Waldkirch 14:00 – 14:15 Strategischer Fokus 3 Lukas Bürgi 14:15 – 14:30 Nachhaltigkeits-Roadmap und Geschäftsmöglichkeiten Lars Dünnhaupt 14:30 – 14:40 Finanzstrategie Matthias Gantner 14:40 – 14:45 Mittelfristiger Ausblick Marc von Waldkirch 14:45 – 15:15 Fragen und Antworten Alle

Finanzieller Kalender

11. März 2025 Geschäftsjahresresultate und -bericht 2024

12. Mai 2025 Generalversammlung 2025

Kontaktinformationen

Investor Relations

Lars Dünnhaupt

Director Investor Relations

Telefon: +41 44 306 40 00

E-Mail: lars.duennhaupt@sensirion.com



Über die Sensirion Holding AG

Die Sensirion Holding AG (SIX Swiss Exchange: SENS) mit Sitz in Stäfa, Schweiz, ist ein führender Hersteller von digitalen Mikrosensoren und -systemen. Das Produktsortiment umfasst Umweltsensoren für die Messung von Feuchte und Temperatur, Kohlendioxid (CO2), Feinstaub (PM2.5) und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), Durchflusssensoren für Gase und Flüssigkeiten, Differenzdrucksensoren sowie Gasleckagesensoren. Ein internationales Netzwerk von Vertriebsbüros in den USA, in Europa, China, Taiwan, Japan und Südkorea beliefert die internationalen Kunden mit standardisierten und massgeschneiderten Sensorsystemlösungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Sensoren von Sensirion sind an vielen Stellen in der Automobilindustrie, Medizintechnik, Industrie, und Unterhaltungselektronik zu finden. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sensirion.com.

Disclaimer

Gewisse Aussagen in diesem Dokument sind in die Zukunft gerichtete Aussagen („forward-looking statements“), einschliesslich derjenigen, welche Wörter wie „glauben“, „annehmen“, „erwarten“ oder andere ähnliche Ausdrücke verwenden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen und Erwartungen und unterliegen aufgrund ihrer Art bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge wesentlich von denen abweichen können, welche durch die zukunftsgerichteten Aussagen erwähnt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die zukünftige globale Wirtschaftslage, veränderte Marktbedingungen, Wettbewerb mit anderen Unternehmen, Auswirkungen und Risiken von neuen Technologien, Kosten der Einhaltung von anwendbaren Gesetzen, Regularien und Standards, verschiedene politische, rechtliche, wirtschaftliche und andere Bedingungen in den Märkten, in welchen Sensirion tätig ist, sowie andere Faktoren, auf welche Sensirion keinen Einfluss hat. In Anbetracht dieser Unsicherheiten sollten Sie kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Sensirion hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Tatsachen zu aktualisieren oder diese infolge von zukünftigen Ereignissen oder Entwicklungen anzupassen.

Sensirion verwendet bestimmte Kennzahlen für die Performancemessung, die nach Swiss GAAP FER nicht definiert sind. Diese alternativen Performancekennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Weitere Informationen zu diesen Kennzahlen finden sich auf www.sensirion.com/additional-performance-measures.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Effekten dar.

