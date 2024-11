Sichere Dividenden und Kurssteigerungen obendrauf! Kennst du schon diese 3 Aktien?

Bestimmt hast du schon einmal den Ausdruck „Dividendenaristokrat“ gehört. Bei diesen Aktien mit „Adelstitel“ handelt es sich um Unternehmen, die seit über 25 Jahren ununterbrochen ihre Dividende erhöht haben. So schön das klingen mag, Dividendenaristokraten haben ein Problem: Viele von ihnen weisen über längere Zeiträume eine sehr schwache, teilweise sogar negative Kursentwicklung auf. Unter dem Strich erkaufst du dir die Dividendensicherheit somit oftmals mit einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung.

In diesem Artikel will ich dir drei Aktien vorstellen, bei denen du in den Genuss sowohl steigender Gewinnausschüttungen als auch langfristiger Kurssteigerungen kommst. Ihre Gemeinsamkeit: Sie alle kommen aus der Schweiz.

Novartis

Novartis (WKN: 904278) ist den meisten Anlegern ein Begriff, schließlich gehört der Schweizer Pharmariese zu den zehn umsatzstärksten Pharmakonzernen der Welt. Kaum ein anderer Konzern der Pharmaindustrie besitzt ein so breites Spektrum an Wirkstoffen in den Bereichen Dermatologie, Immunologie, Kardiologie, Neurologie und Onkologie.

Novartis hat seit 27 Jahren in Folge seine Gewinnausschüttungen gesteigert und ist damit ein recht junges Mitglied im Club der Dividendenaristokraten. Die Dividendenrendite von aktuell 3,3 % ist für die Pharmabranche als recht durchschnittlich zu werten.

Neben steigenden Gewinnausschüttungen hast du bei der Novartis-Aktie in den letzten Jahren auch von steigenden Kursen profitiert. In den letzten fünf Jahren hat der Schweizer Pharmawert um gut 30 % zugelegt. Über die vergangenen zehn Jahre waren es knapp 60 % und über einen Zeitraum von 15 Jahren sogar 240 %.

Lindt & Sprüngli

Lindt & Sprüngli (WKN: 870503) ist nicht nur Schokoladenliebhabern ein fester Begriff. Der Schweizer Genussmittelkonzern ist eines der traditionsreichsten Unternehmen des Alpenlandes und zugleich seit 28 Jahren ein sehr verlässlicher Dividendenzahler.

Seit 1996 hat Lindt & Sprüngli immer seine Gewinnausschüttung erhöht. Allerdings kann man die Dividendenrendite von aktuell rund 1,4 % nicht als besonders hoch bezeichnen.

Umso höher fallen beim Schweizer Schokoladenkonzern hingegen die Kurssteigerungen aus. In den letzten fünf Jahren ging es um ca. 50 % mit dem Kurs der Lindt & Sprüngli-Aktie bergauf. Über einen Zeitraum von zehn Jahren hat die Aktie um 110 % zugelegt und in den letzten 15 Jahren hat sich der Aktienkurs fast verfünffacht.

Chubb

Neben Arzneimitteln und Schokolade ist die Schweiz vor allem für ihre Versicherungen bekannt. Bei Chubb (WKN: A0Q636) handelt es sich um einen international tätigen Versicherungskonzern, der in mehr als 140 Ländern sowohl im Bereich der Direkt- als auch der Rückversicherung aktiv ist.

Mit seit 29 Jahren steigenden Dividenden ist auch Chubb Mitglied im Club der Dividendenaristokraten. Die Dividendenrendite von rund 1,2 % fällt für einen Versicherungskonzern allerdings ziemlich bescheiden aus.

Ganz und gar nicht bescheiden sind hingegen die Kurssteigerungen der Chubb-Aktie. Allein in den letzten fünf Jahren hat sich der Kurs des Versicherungskonzerns annähernd verdoppelt. Wer vor zehn Jahren in die Chubb-Aktie investiert hat, darf sich über eine Rendite von 160 % freuen. Und Anleger, die bereits vor fünfzehn Jahren eingestiegen sind, haben ihr Geld mehr als verfünffacht.

Dividenden bedeuten keine schwache Kursentwicklung

Die drei genannten Beispiele aus der Schweiz zeigen dir, dass Dividendenaristokraten beileibe keine schwachen Aktien sein müssen. Ich gebe zu, dass alle drei Aktien keine besonders hohen Dividendenrenditen aufweisen, aber sie sind sichere Dividendenzahler.

Und daran wird sich meiner Meinung nach in Zukunft auch nichts ändern. Keine Unternehmensführung gibt den Status eines Dividendenaristokraten mir nichts, dir nichts auf. Es ist ein Qualitätssigel, das über mehr als 25 Jahre erarbeitet wurde und bei vielen Anlegern einen hohen Stellenwert genießt.

Zudem handelt es sich bei allen drei Dividendenaristokraten um meiner Einschätzung nach exzellent positionierte Konzerne. Insofern gehe ich davon aus, dass du auch in den kommenden Jahren neben steigenden Dividenden in den Genuss steigender Aktienkurse kommst.

Unter dem Strich sind Novartis, Lindt & Sprüngli und Chubb für mich äußerst interessante Investitionsmöglichkeiten für Anleger, denen sichere Dividendenzahlungen am Herzen liegen, die aber gleichzeitig nicht auf eine gute Kursentwicklung verzichten wollen.

