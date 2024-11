ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Hugo Boss auf 43 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hugo Boss von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini hob nach den Quartalszahlen des Modeherstellers ihre Schätzung für das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) an. Den Bewertungszeitrahmen verschob sie von Dezember 2025 auf Dezember 2026. Weil die Qualität des Umsatzwachstums Fragen aufwerfe und die Ebit-Schätzungen um 5 Prozent unter den durchschnittlichen Markterwartungen für 2024 bis 2026 lägen, bleibe es beim neutralen Votum, so Battistini in der am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2024 / 19:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2024 / 19:53 / GMT

