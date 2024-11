EQS-Media / 06.11.2024 / 11:55 CET/CEST



thyssenkrupp nucera erhält Deutschen Nachhaltigkeitspreis

thyssenkrupp nucera wird im Wettbewerb „Produkte“ für sein standardisiertes 20-MW-Elektrolyse-Modul scalum® mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet

Die „Führungsrolle im Feld der Nachhaltigkeit“ und der „Leuchtturm“-Status von scalum® überzeugen die unabhängige Fachjury

Die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis verleiht die Preise im Rahmen des Deutschen Nachhaltigkeitstages am 29. November im Maritim-Hotel in Düsseldorf

Dortmund, 06. November 2024 – thyssenkrupp nucera ist für sein standardisiertes 20-Megawatt-Modul der alkalischen Wasserelektrolyse, scalum®, mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet worden. Im Transformationsfeld „Klima“ des Wettbewerbs „Produkte“ wurde der Elektrolysespezialist aus rund 60 Nominierten ausgewählt. thyssenkrupp nucera, ein weltweit führender Anbieter von hocheffizienter Elektrolyse-Technologie, wird die Auszeichnung bei der Verleihung im Rahmen des Deutschen Nachhaltigkeitstages am 29. November 2024 im Maritim-Hotel in Düsseldorf entgegennehmen.

„Um den Übergang zu einer klimafreundlichen Industrie zu beschleunigen und globale Klimaziele Realität werden zu lassen, ist grüner Wasserstoff einer der Schlüssel. Und der Schlüssel für bezahlbaren grünen Wasserstoff in großen Mengen heißt: scalum®,“ sagt Dr. Werner Ponikwar, CEO von thyssenkrupp nucera. „Dieser Preis würdigt unseren Anspruch und unsere Verantwortung, wegweisende Technologie-Lösungen für eine nachhaltige und energieeffiziente Zukunft beizutragen – und unser Commitment zur Nachhaltigkeit.“

Die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis zeichnet Unternehmen, Organisationen und Personen für deren wirksamen Beitrag zur Transformation und deren wegweisende Schritte in Richtung einer nachhaltigen Zukunft aus. Seit 2008 wird der Deutsche Nachhaltigkeitspreis in enger Kooperation mit der Bundesregierung vergeben, er ist eine Maßnahme der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Laut der Stiftung ist er Europas größte Auszeichnung für ökologisches und soziales Engagement.

Die fünfköpfige unabhängige Fachjury des Produktwettbewerbs mit Vertretern aus unterschiedlichen Nachhaltigkeitsbereichen hat sich unter anderem wegen der eingenommenen „Führungsrolle im Feld der Nachhaltigkeit“ für thyssenkrupp nucera entschieden. „Das Produkt scalum® ist im Sinne erfolgreicher Transformation ein ,Leuchtturm‘ seines Sektors“, heißt es weiter.

„scalum® vereint die Stärken unserer alkalischen Wasserelektrolyse – durch seine modulare und skalierbare Struktur ermöglicht es den Aufbau so wichtiger industrieller Großanlagen. Unser Antrieb ist stärker denn je, unsere Technologie kontinuierlich voranzubringen. Diese Auszeichnung bestärkt uns darin, diesen Weg entschlossen weiterzugehen“, sagt Dr. Christoph Noeres, Head of Green Hydrogen bei thyssenkrupp nucera.

Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp nucera den Produktnamen scalum®für seine hocheffizienten 20-Megawatt-Module der alkalischen Wasserelektrolyse eingeführt. Die Module lassen sich zu industriellen Großanlagen bis in den hohen Megawatt- oder sogar Gigawatt-Bereich zusammenschalten. Jede scalum®-Einheit enthält rund 300 hocheffiziente Elektrolysezellen. Auf einem Fußballfeld durchschnittlicher Größe können ungefähr 20 scalum®-Module platziert werden, um mehr als 40.000 Tonnen grünen Wasserstoff pro Jahr zu produzieren. Die 20-MW-Module werden unter anderem für die Herstellung von grünem Stahl in der Großanlage von Stegra in Schweden (mehr als 700 MW) verwendet werden.

Über thyssenkrupp nucera:

thyssenkrupp nucera bietet weltweit führende Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen. Das Unternehmen verfügt über umfangreiches Know-how in Planung, Beschaffung und Bau von elektrochemischen Anlagen. Die Erfolgsbilanz umfasst mehr als 600 erfolgreich installierte Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 10 Gigawatt. Mit der Wasserelektrolyse-Technologie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff schafft thyssenkrupp nucera innovative Lösungen im industriellen Maßstab für grüne Wertschöpfungsketten und eine dekarbonisierte Industrie – ein großer Schritt in Richtung Klimaneutralität. thyssenkrupp nucera hat im Juli 2023 erfolgreich einen Börsengang durchgeführt und ist seit September 2023 Mitglied im SDAX der Frankfurter Wertpapierbörse.

www.thyssenkrupp-nucera.com

