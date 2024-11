AKTIE IM FOKUS: Daimler Truck setzen Kurs-Rally fort

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Verlusten zum Handelsbeginn auf Xetra hat der Kurs von Daimler Truck zügig nach oben gedreht. Mit einem Plus von in der Spitze 5,4 Prozent ließ er erstmals seit fünf Monaten wieder die 40-Euro-Marke hinter sich. Zuletzt betrug der Aufschlag 5,5 Prozent auf 40,10 Euro. Damit setzte die Aktie die jüngste Erholungs-Rally fort: Seit dem Tief vom 11. September knapp unter 30 Euro ist die Bewertung der Aktien um ein Drittel gestiegen.

Der Nutzfahrzeughersteller hat im dritten Quartal zwar weiter die Schwäche der europäischen Wirtschaft zu spüren bekommen. Dank des nach wie vor brummenden Markts in Nordamerika konnten die Schwaben den Rückgang des Ergebnisses aber im Zaum halten. Umsatz- und Ergebnisrückgang fielen nicht so deftig aus, wie von Experten gedacht.

Analyst Jose Asumendi von JPMorgan fand in einer ersten Einschätzung am Morgen überwiegend lobende Worte für das Unternehmen. So liege der bereinigte operative Gewinn um 5 Prozent über der Konsensschätzung. Im Industriegeschäft - also ohne die Finanzdienstleistungen gerechnet - habe Daimler Truck von höheren Nettopreisen und einer günstigen Entwicklung der Kosten profitiert. Mit Blick auf die Absatzregionen habe Nordamerika stark abgeschnitten und im Busgeschäft sowie auf dem brasilianischen Markt sei dem Unternehmen eine Kehrtwende zum Besseren gelungen.

Das Zahlenwerk von Daimler Truck sorge für Zuversicht, schrieb Michael Aspinall von der US-Bank Jefferies. Wichtig für den Aktienkurs sei vor allem, dass die Lkw-Marke Mercedes-Benz eine Marge von mehr als 6 Prozent abwerfe. Denn das dürfte Sorgen rund um die Profitabilität im kommenden Jahr mildern, argumentierte der Experte./bek/men/stk