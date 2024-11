AKTIE IM FOKUS: Heidelberg Materials auf dem Weg zum Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf den Weg zu einem Rekordhoch haben sich am Donnerstag die Aktien von Heidelberg Materials gemacht. Eine laut Analysten solide Quartalsbilanz des Baustoffkonzerns und etwas mehr Optimismus für das Gesamtjahr verhalfen dem Kurs zuletzt zu einem Aufschlag von 8 Prozent auf 116,40 Euro. Damit sind die bisherigen Höchstkurse aus dem Jahr 2007 bei über 120 Euro in unmittelbare Reichweite gerückt.

Eine starke Leistung des Unternehmens in Nordamerika und ein anhaltender Fokus auf die Kosten hätten dazu beigetragen, dass rückläufige Absatzmengen ausgeglichen und die Profitabilität verbessert werden konnte, teilten die Heidelberger mit. Mit Blick auf das bereinigte operative Ergebnis in diesem Jahr hob der Konzern das untere Ende der in Aussicht gestellten Prognosespanne für den operativen Gewinn etwas an.

Heidelberg Materials habe wie erwartet einen der besseren Quartalsberichte im Bausektor vorgelegt, schrieb Analyst Tobias Wörner vom Investmenthaus Stifel. Mit dem Gewinnwachstum habe das Unternehmen die Wettbewerber hinter sich gelassen. Das spiegelt sich auch in der Kursentwicklung wider: Während Heidelberg Materials in diesem Börsenjahr um 44 Prozent gestiegen sind, bringt es der europäische Bausektor lediglich auf ein Plus von 7 Prozent.

Das Unternehmen habe sowohl der konjunkturellen Schwäche in Europa getrotzt als auch ungünstigen Wetterbedingungen in Nordamerika, schrieb Analyst Anthony Colding von der Bank RBC. Angesichts dieser Widrigkeiten sei der Gewinnausblick für das laufende Jahr von besonderer Bedeutung. Auch was Innovationen angehe, führe Heidelberg Materials das Feld an.

Anleger hatten sich zuletzt bereits für einen guten Quartalsbericht und zuversichtliche Jahresziele positioniert. In den vergangenen beiden Tagen war der Kurs bereits um gut 5 Prozent gestiegen und hatte damit einen hartnäckigen Widerstand an der Marke von 103 Euro aus dem Weg geräumt./bek/mne/mis