AKTIE IM FOKUS: Nemetschek-Zahlen halten Rally am Laufen - Rekord rückt näher

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der gute Lauf von Nemetschek hat am sich Donnerstag zunächst fortgesetzt. Der Aktienkurs des Softwareherstellers, der auf die Baubranche spezialisiert ist, zog am Vormittag um mehr als acht Prozent auf 108 Euro an. Im Oktober war der Kurs erstmals seit Januar 2022 wieder über die Marke von 100 Euro geklettert. Die Aktien steuern nun ihr Rekordhoch an, das Ende 2021 mit 116,15 Euro erreicht worden war. Im MDax zählen sie 2024 mit nunmehr 38 Prozent Plus zu den vier besten Werten.

Laut einem Händler sind die Resultate von Nemetschek gut genug, um die Rally weiter laufen zu lassen. Als Haupttreiber habe im dritten Quartal erneut die Umsatzentwicklung mit Abo- und Software-as-a-Service-Nutzermodellen fungiert, sagte der Börsianer. "Der Quartalsbericht von Nemetschek war gewohnt stark", hieß es vom DZ-Bank-Experten Armin Kremser, der das weiterhin positive Stimmungsbild erwähnte, aber auch die schon anspruchsvolle Bewertung der Aktien betonte.

Knut Woller von der Baader Bank schrieb, die Ergebnisse im dritten Quartal hatten den Konsens beim operativen Ergebnis (Ebitda) um 3 Prozent übertroffen und beim bereinigten Gewinn je Aktie um 5 Prozent. Er geht davon aus, dass die durchschnittlichen Schätzungen im mittleren einstelligen Prozentbereich nach oben korrigiert werden.

Geht es nach den Experten von Oddo BHF, ist die Stärke des Geschäfts mit der Baubranche eine gute Basis für sehr starkes Wachstum, das in diesem Bereich auch im vierten Quartal und 2025 erwartet werde./tih/ngu/mis