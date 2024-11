ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Daimler Truck auf 'Overweight' - Ziel 56 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Overweight" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis habe 5 Prozent über dem Konsens gelegen, schrieb Analyst Jose Asumendi am Donnerstagmorgen nach Quartalszahlen. In Nordamerika laufe es weiter stark, und im Busgeschäft sowie in Brasilien sei der Turnaround gelungen./ag/gl

