EQS-Adhoc: SINGULUS TECHNOLOGIES korrigiert Prognose für das Geschäftsjahr 2024 und meldet vorab positive Finanzkennzahlen für die ersten neun Monate

SINGULUS TECHNOLOGIES korrigiert Prognose für das Geschäftsjahr 2024 und meldet vorab positive Finanzkennzahlen für die ersten neun Monate



Kahl am Main, den 07. November 2024 – Aufgrund von Verzögerungen bei der Vergabe von im Budget für das Jahr 2024 geplanten Aufträgen im Segment Solar und den damit einhergehenden Verschiebungen bei der Realisierung von Umsatzerlösen passt SINGULUS TECHNOLOGIES die Prognose für das laufende Geschäftsjahr auf einen Umsatz im Bereich von 80,0 bis 90,0 Mio. € an und erwartet ein positives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von 1,0 bis 3,5 Mio. €.

SINGULUS TECHNOLOGIES erzielte in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 einen Umsatz von 61,0 Mio. € (2023: 55,8 Mio. €). Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) war mit 1,9 Mio. € positiv und übertraf den Vorjahreszeitraum (2023: -5,6 Mio. €). Der Auftragseingang mit 70,8 Mio. € lag deutlich über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres (2023: 32,3 Mio. €). Der Auftragsbestand zum 30. September 2024 ist mit 68,7 Mio. € ebenfalls über dem Niveau des Vorjahres (2023: 61,3 Mio. €).

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103,

D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Kontakt:

Bernhard Krause

Bernhard.Krause@singulus.de

+49 (0) 1728332224

Sprache: Deutsch Unternehmen: SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103 63796 Kahl am Main Deutschland Telefon: +49 (0)1709202924 Fax: +49 (0)6188 440-110 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Internet: www.singulus.de ISIN: DE000A1681X5, DE000A2AA5H5 WKN: A1681X, A2AA5H Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2025343

