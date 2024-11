Produktion sinkt stärker als erwartet - Dickes Minus in Autoindustrie

Berlin (Reuters) - Die Unternehmen in Deutschland haben ihre Produktion im September wegen der schwächelnden Autobranche überraschend stark gedrosselt.

Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 2,5 Prozent weniger her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang von 1,0 Prozent gerechnet, nach einem Wachstum von 2,6 Prozent im August. Im gesamten dritten Quartal fiel die Produktion damit um 1,9 Prozent niedriger aus als in den drei Monaten zuvor.

"Die Industriekonjunktur stellt sich angesichts der anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten und der rückläufigen Auftragslage bis zuletzt noch sehr schwach dar", kommentierte das Bundeswirtschaftsministerium. Die zuletzt positive Entwicklung der Auftragseingänge insbesondere aus dem Ausland würden aber für eine Bodenbildung zum Jahreswechsel sprechen. "Unter dem Strich kommt die Industrie nicht aus dem Tal heraus", sagte LBBW-Ökonom Jens-Oliver Niklasch.

Die Industrie allein senkte ihre Produktion von August auf September um 2,7 Prozent. Gedrosselt wurde sie vor allem von Autobranche (-7,8 Prozent) und der Chemieindustrie (-4,3 Prozent). Die Maschinenbauer erhöhten ihren Ausstoß um 1,7 Prozent.

Die deutsche Industrie hatte zuletzt beim Neugeschäft unerwartet deutlich zugelegt: Die Bestellungen im September stiegen um 4,2 Prozent zum Vormonat und damit so stark wie seit Juni nicht mehr. Ökonomen hatten hier nur mit einem Wachstum von 1,5 Prozent gerechnet. Im August hatte es mit revidiert 5,4 Prozent noch den stärksten Auftragsrückgang seit Jahresanfang gegeben.

Im kriselnden Baugewerbe wurde die Produktion im September um 1,4 Prozent zurückgefahren. Im Energiesektor verringerte sich die Erzeugung mit minus 2,1 Prozent noch deutlicher.

(Bericht von René Wagner, redigiert von Thomas Seythal. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)