Swiss Re legt Milliarden für Schäden in den USA zurück

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der weltweit zweitgrößte Rückversicherer Swiss Re muss überraschend eine Milliardensumme für Schäden in den USA zurücklegen. Grund dafür seien Schäden aus früheren Jahren im Haftpflichtgeschäft in den Vereinigten Staaten, teilte die Konkurrentin des Weltmarktführers Munich Re am Donnerstag in Zürich mit. Dadurch dürfte der Konzern im dritten Quartal einen Gewinn von lediglich rund 100 Millionen US-Dollar (93 Mio Euro) erzielt haben. Für die ersten neun Monate des Jahres bleibt den Angaben zufolge damit ein Überschuss von rund 2,2 Milliarden Dollar./stw/zb