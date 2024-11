ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Heidelberg Materials - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 128 auf 139 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Anthony Codling passte seine Schätzungen am Freitag an die Ziele der tags zuvor angekündigten Initiative "Transformation Accelerator" an. Fortschritte diesbezüglich seien künftig wichtig für die Anlagestory. Die Aktien hält er ohnehin für attraktiv bewertet./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2024 / 05:59 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2024 / 05:59 / EST