Orban: EU kann Verteidigung der Ukraine nicht alleine finanzieren

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Budapest (Reuters) - Wenn die USA unter dem künftigen Präsidenten Donald Trump aus der Unterstützung der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland aussteigen, kann Europa nach Ansicht von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban den Krieg nicht allein finanzieren.

"Die Amerikaner werden diesen Krieg beenden, vor allem werden sie den Krieg nicht unterstützen", sagte Orban am Freitag im staatlichen Rundfunk vor dem zweiten Tag des informellen EU-Gipfels in Budapest. "Europa kann diesen Krieg nicht allein finanzieren", fügte er hinzu. Einige EU-Staaten wollten weiterhin enorme Geldsummen in diesen verlorenen Krieg schicken. Aber die Zahl der Staaten wachse, die sich vorsichtig äußerten und forderten, dass man sich der neuen Situation anpassen sollte.

Der nationalkonservative Orban gilt seit längerem als Russland-nah und Kritiker der Waffenlieferungen an die Ukraine sowie als Verbündeter Trumps. Dieser hatte im Wahlkampf angekündigt, den Ukraine-Krieg rasch beenden zu können, ohne dies näher zu erklären.

(Bericht von Krisztina Than, geschrieben von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)