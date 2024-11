Briten rechnen nicht mit Trump-Abkehr von Nato und Ukraine

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

London (Reuters) - Der britische Verteidigungsminister John Healey geht nach eigenen Worten davon aus, dass sich die USA auch unter dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump zur Nato und zur Unterstützung der Ukraine bekennen werden.

"Ich erwarte nicht, dass sich die USA von der Nato abwenden. Sie erkennen die Bedeutung des Bündnisses an und wie wichtig es ist, weitere Konflikte in Europa zu vermeiden", sagte Healey am Montag dem Sender Sky News. "Und ich erwarte, dass die USA an der Seite von Verbündeten wie Großbritannien bleiben und der Ukraine so lange zur Seite stehen, wie es nötig ist, um die Oberhand über Putins Invasion zu gewinnen." Auf die Frage, ob die Unterstützung für die Ukraine seit Trumps Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl zurückgegangen sei, antwortete Healey: "Was Präsident Trump betrifft, so erkennt er an, dass Länder Sicherheit durch Stärke erlangen, genau wie Bündnisse wie die Nato."

Trump hat wiederholt damit gedroht, Nato-Partnern die Unterstützung zu verweigern, wenn sie nicht ausreichend in das Bündnis einzahlen. Zur milliardenschweren US-Militärhilfe für die Ukraine hat er sich skeptisch geäußert. Im Wahlkampf kündigte er an, den Krieg rasch zu beenden. Wie er das konkret erreichen will, sagte er nicht.

