Klinik-Atlas aktualisiert und erweitert

BERLIN (dpa-AFX) - Das neue staatliche Vergleichsportal zu Leistungen der Krankenhäuser in Deutschland ist aktualisiert und erweitert worden. Mit einem Update wurden unter anderem die Angaben zu Fallzahlen vom Datenjahr 2022 auf 2023 umgestellt, wie das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage mitteilte. Auf der Startseite hat der "Bundes-Klinik-Atlas" zudem zwei neue Kacheln für Niere und Bauchraum, nachdem bisher sieben Bereiche wie Herz, Lunge, Krebs und Gefäße ansteuerbar waren. So würden nun mehr als 25 Behandlungsanlässe als Hilfe bei der Klinikwahl abgebildet.

Der im Mai von Minister Karl Lauterbach (SPD) gestartete "Bundes-Klinik-Atlas" soll über Leistungen und Behandlungsqualität der 1.700 Krankenhäuser informieren. Zur Einordnung und zum Vergleichen werden die Zahl der für die jeweilige Behandlung erbrachten Fälle und die Personalausstattung in einer Art Tacho-Anzeige abgebildet. An dem Portal war Kritik von Klinikbranche, Fachgesellschaften und den Ländern laut geworden - unter anderem wegen teils veralteter Daten. Das Ministerium hatte das Portal umgestellt und laufende weitere Updates in Aussicht gestellt./sam/DP/ngu