ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 38,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Die Erwartungen an das neue Geschäftsjahr würden zurückgesetzt, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es gebe aber die Hoffnung, dass Kosteneinsparungen die Marge stützen./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2024 / 07:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------