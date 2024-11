EQS-News: Drei neue Modelle: Porsche komplettiert die zweite Taycan-Generation

EQS-News: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Drei neue Modelle: Porsche komplettiert die zweite Taycan-Generation



12.11.2024 / 14:00 CET/CEST

Neuauflage des besonders emotionalen Taycan GTS und neue Allrad-Einstiegsversion

Taycan GTS: Sportlicher Alleskönner mit eigenständigem Design

Taycan 4: Reichweiten-Champion unter den Allradmodellen

Ab sofort bestellbar und ab Anfang 2025 bei den Händlern

Mit geschärftem Design, mehr Leistung, mehr Reichweite und einer weiter verbesserten Lade-Performance hat Porsche den Taycan Anfang 2024 umfangreich modernisiert. Jetzt komplettieren drei neue Modelle die dann 16 Versionen umfassende Familie: Die Neuauflage des Taycan GTS knüpft an die modellreihenübergreifende Erfolgsgeschichte des Gran Turismo Sport bei Porsche an. Mit bis zu 515 kW[1] Peak-Leistung bei Nutzung der Launch Control ist diese Version das sportlichste Angebot unterhalb der Turbo-Derivate. Der neue Taycan GTS ist als Sportlimousine und Sport Turismo erhältlich. Außerdem gibt es die Einstiegs-Sportlimousine nun erstmals auch mit Allradantrieb.



Stuttgart. So breit wie jetzt war die Modellauswahl beim Taycan noch nie: Mit drei Karosserievarianten, Allrad- und Heckantrieb sowie diversen Leistungsstufen der Porsche E-Performance-Maschinen von 300 bis 760 kW stehen nunmehr insgesamt 16 Versionen zur Wahl.

Soeben frisch hinzugekommen sind die Taycan 4 Sportlimousine (erhältlich ab 106.200 Euro[2]) sowie die Neuauflage des Taycan GTS. Die Preise starten hier bei 147.700 (Taycan GTS Sportlimousine) beziehungsweise 148.600 Euro (Taycan GTS Sport Turismo). Die drei Neuen komplettieren das Taycan-Portfolio, sind ab sofort bestellbar und rollen ab Anfang 2025 zu den Händlern. Für sämtliche Taycan sind zudem neue Exterieurfarben verfügbar. In der Kategorie Legends ergänzen schiefergrau neo und palebluemetallic das Angebot. Purpleskymetallic ist in der Kategorie Dreams hinzugekommen.

„Mit dem ausgesprochen weit gefächerten Taycan-Programm erfüllen wir unterschiedlichste Kundenwünsche und Mobilitätsbedürfnisse. Unsere drei jüngsten Neuheiten zeigen beispielhaft die große Bandbreite“, so Kevin Giek, Leiter der Baureihe. „Bereits die erste Generation des Taycan GTS war das sportlich-emotionale Aushängeschild, positioniert zwischen Taycan 4S und Taycan Turbo. Daran knüpft die Neuauflage an. Am anderen Ende der Palette kombiniert die Taycan 4 Sportlimousine die hohe Effizienz des Einstiegsmodells mit dem überlegenen Handling des Allradantriebs.“

Auch die neuen Modelle warten mit den umfangreichen Aufwertungen in puncto Design, Technik und Ausstattung auf, mit denen Porsche den Taycan Anfang des Jahres aktualisiert hat. Der Elektro-Sportler hat sich gegenüber dem Vorgänger in nahezu jeder Disziplin verbessert. Die aktuellen Modelle haben mehr Leistung, mehr Reichweite, beschleunigen schneller und laden kürzer und robuster. Alle Taycan-Versionen verfügen nun über eine noch umfangreichere Serienausstattung und die jüngste Generation der Porsche Driver Experience.

Die gleichzeitige Verbesserung von Performance und Effizienz basiert auf mehreren Faktoren: einem weiterentwickelten Antriebsstrang mit neuem, bis zu 80 kW stärkerem Hinterachsmotor bei allen Modellen, einem modifizierten Pulswechselrichter mit optimierter Software, leistungsfähigeren Batterien, einem überarbeiteten Thermokonzept, einer Wärmepumpe der nächsten Generation, sowie einer geänderten Rekuperations- und Allradstrategie. An DC-Ladesäulen mit 800 Volt kann nun mit bis zu 320 kW geladen werden. Die maximale Rekuperationsleistung bei Verzögerungen aus hohen Geschwindigkeiten stieg auf bis zu 400 kW.

Neuauflage des Taycan GTS: sportlicher Alleskönner

GTS steht für Gran Turismo Sport. Seit dem Porsche 904 Carrera GTS von 1963 genießen diese drei Buchstaben unter Porsche-Fans einen besonderen Ruf. Jetzt gibt es auch in der Taycan-Modellpalette wieder ein Derivat mit der legendären Buchstaben-Kombination. Genau genommen sogar zwei: Der neue Taycan GTS ist als Sportlimousine und Sport Turismo erhältlich.

Als sportlicher Alleskönner besticht der Taycan GTS mit bis zu 515 kW Overboost-Leistung bei Nutzung der Launch Control –75 kW mehr als beim Vorgänger. Mit der Funktion Push-to-Pass[3] des serienmäßigen Sport Chrono-Pakets lässt sich auf Knopfdruck zudem eine Mehrleistung von bis zu 70 kW für zehn Sekunden abrufen. Beim Taycan GTS verfügt Push-to-Pass außerdem über einen besonders sportlichen Charakter; denn bei niedrigen Geschwindigkeiten wird das Drehmoment auf Launch-Control-Niveau angehoben. Wie beim Taycan Turbo GT wird der Boost durch einen Countdown-Timer im Kombiinstrument angezeigt und mit animierten Ringen im Tachometer dynamisch inszeniert.

Taycan GTS Sportlimousine und Taycan GTS Sport Turismo erreichen die 100-km/h-Marke aus dem Stand in lediglich 3,3 Sekunden und sind damit 0,4 Sekunden schneller als ihre Vorgänger. Beim Sprint von null auf 200 km/h vergehen bei der Sportlimousine nur 10,4 Sekunden, das sind 1,6 Sekunden weniger als früher. Auch die Reichweite konnte um über 120 Kilometer verbessert werden und beträgt aktuell bis zu 628 Kilometer nach WLTP.

Um der Emotionalität eines GTS gerecht zu werden, erhielt er analog zum Taycan Turbo S ein markanteres Soundprofil. Mit dieser akustischen Besonderheit hebt er sich von anderen Taycan-Modellen ab.

Exterieur und Interieur sind ebenso eigenständig. Typisch für einen GTS sind zahlreiche schwarze oder anthrazitgraue Details am Exterieur. Neu im Vergleich zum Vorgänger sind beim Taycan GTS die Sport Design-Bug- und Heckunterteile mit Einlegern lackiert in Schwarz (hochglanz). Auch an den Füßen der Außenspiegel kommt Schwarz (hochglanz) zum Einsatz. Sowohl die serienmäßigen Taycan Turbo S Aero Design Räder im Format 20 Zoll wie die optionalen RS Spyder Design Räder im Format 21 Zoll sind beim GTS exklusiv in Anthrazitgrau lackiert.

Viele Materialien im Interieur wurden von den Taycan Turbo GT-Modellen übernommen. So sind die Taycan GTS Modelle serienmäßig mit erweiterten Umfängen in sportlichem Race-Tex und mit Elementen in schwarzem Glattleder ausgestattet. Dazu kommen vorn die Adaptiven Sportsitze Plus (mit elektrischer 18-Wege-Verstellung), das GT Multifunktions-Sportlenkrad mit Mode-Schalter und Lenkradheizung sowie das Sport Chrono-Paket, wie erwähnt inklusive Push-to-Pass-Funktion und Rundstreckenmodus. Auf Wunsch ist das aus den Taycan Turbo GT Modellen bekannte GT Multifunktions-Sportlenkrad in Race-Tex schwarz verfügbar. Es umfasst zwei Mode-Schalter und Paddles für die Push-to-Pass-Funktion sowie für die Rekuperation. Das optionale Interieur-Paket GTS ist neben karminrot nun auch in schiefergrau neo erhältlich. In Kombiinstrument, Powermeter und Startgrafik erscheint ein Taycan GTS-Schriftzug. Das BOSE® Surround Sound-System ist serienmäßig.

Das GTS-spezifische Fahrwerk und die optionale Hinterachslenkung sind besonders sportlich abgestimmt. Die Adaptive Luftfederung inklusive Porsche Active Suspension Management (PASM) ist serienmäßig mit Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) kombiniert. Optional ist das aktive Fahrwerkregelsystem Porsche Active Ride mit GTS-spezifischer Abstimmung erhältlich. In dynamischen Fahrsituationen gewährleistet es durch eine optimale, für jedes Rad individuelle Verteilung der Radlasten eine nahezu perfekte Anbindung an die Straße. Darüber hinaus bietet Porsche Active Ride in alltäglichen Fahrsituation einen gesteigerten Fahrkomfort.

Neuer Taycan 4: effizienter Reichweiten-Champion unter den Allradmodellen

Kunden, die die hohe Effizienz des Einstiegs-Taycan mit Allradantrieb kombinieren wollten, wurden bisher schon beim Cross Turismo fündig. Jetzt bietet Porsche ein solches Derivat auch als Sportlimousine an. In puncto Leistung entspricht der neue Taycan 4 dem Taycan: Abhängig davon, ob die serienmäßige Performance-Batterie oder die optionale Performance-Batterie Plus im Unterboden sitzt, ergibt sich eine Overboost-Leistung von bis zu 300 kW beziehungsweise 320 kW bei Nutzung der

Launch Control.

Die Reichweite hängt naturgemäß ebenso vom Batterie-Typ ab. Mit Performance-Batterie beträgt sie bis zu 559 Kilometer. Ist die Performance Plus-Batterie verbaut, erreicht der Taycan 4 bis zu 643 Kilometer nach WLTP. Damit sind beide Versionen die Reichweiten-Champions innerhalb der Allradmodelle und liegen nur jeweils rund 35 Kilometer unter den Werten der entsprechenden hinterradgetriebenen Taycan-Modelle.

Mit je einer E-Maschine an Vorder- und Hinterachse bietet der Taycan 4 konzeptbedingt mehr Fahrstabilität und mehr Traktion als der heckgetriebene Taycan. Das spiegelt sich in den Beschleunigungswerten wider: So benötigt der Taycan 4 für den Spurt von 0 auf 100 km/h exakt 4,6 Sekunden. Und ist damit trotz 80 Kilogramm Mehrgewicht zwei Zehntelsekunden schneller als sein Modellbruder mit Heckantrieb.

Im Laufe des Modellzyklus hat Porsche die Allradstrategie verbessert. Von diesen Optimierungen zu Gunsten der Effizienz profitiert auch der neue Taycan 4. So wird immer dann, wenn Traktion, Fahrdynamik und Fahrstabilität es erlauben, die vordere E-Maschine elektrisch abgekoppelt. Bei Bedarf schaltet sie sich innerhalb von Millisekunden wieder zu, beispielsweise beim Beschleunigen oder Rekuperieren.

Im Exterieur umfasst die umfangreiche Serienausstattung 19 Zoll große Taycan Aero-Räder und schwarze Bremssättel sowie Matrix LED-Hauptscheinwerfer. Zudem sind das Porsche Traction Management (PTM) und die Adaptive Luftfederung mit Porsche Active Suspension Management (PASM) serienmäßig verbaut.

Serienmäßig im Innenraum gibt es Komfortsitze vorne (mit elektrischer Acht-Wege-Verstellung), eine schwarze Teillederausstattung, das Akzent-Paket Darksilver, das Multifunktions-Sportlenkrad Leder, Türeinstiegsblenden aus Aluminium gebürstet in Silber sowie das Sound Package Plus. Die Teillederausstattung ist wahlweise auch in Schiefergrau sowie in einer Bicolor-Ausführung in schwarz/kalkbeige erhältlich.

Soweit die Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat usw.) können relevante Fahrzeugparameter wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern, und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoff-/Stromverbrauch, die CO2-Emissionen, die Reichweite und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.

[1] Zur Messmethode: https://www.porsche.com/gtr21

[2] Angaben für Deutschland inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer und länderspezifischer Ausstattung

[3] Die Funktion ist verfügbar ab einer Geschwindigkeit oberhalb von fünf km/h sowie bei einer Batterietemperatur von über 10° Celsius und einem SoC von mehr als 30 Prozent. Bei niedrigen Temperaturen ist die Verfügbarkeit in den Fahrmodi Sport und Sport Plus optimiert.

