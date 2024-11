EQS-News: Infineon schließt GJ 2024 mit Umsatz- und Ergebnisanstieg im letzten Quartal ab. GJ 2025: Gedämpfte Erwartungen in schwachem Marktumfeld

EQS-News: Infineon Technologies AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Prognose

Infineon schließt GJ 2024 mit Umsatz- und Ergebnisanstieg im letzten Quartal ab. GJ 2025: Gedämpfte Erwartungen in schwachem Marktumfeld



12.11.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Q4 GJ 2024: Umsatz 3,919 Milliarden Euro, Segmentergebnis 832 Millionen Euro, Segmentergebnis-Marge 21,2 Prozent

GJ 2024: Umsatz 14,955 Milliarden Euro, minus 8 Prozent gegenüber Vorjahr, Segmentergebnis 3,105 Milliarden Euro, Segmentergebnis-Marge 20,8 Prozent, bereinigtes Ergebnis je Aktie 1,87 Euro, Free-Cash-Flow 23 Millionen Euro, bereinigter Free-Cash-Flow 1,690 Milliarden Euro

Dividendenvorschlag für GJ 2024: Unveränderte Dividende in Höhe von 0,35 Euro je Aktie

Ausblick Q1 GJ 2025: Bei einem unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,10 wird ein Umsatz von etwa 3,2 Milliarden Euro erwartet. Die Segmentergebnis-Marge wird dabei im mittleren Zehner-Prozentbereich liegen

Ausblick GJ 2025: Bei einem unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,10 wird eine im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufige Umsatzentwicklung erwartet. Die bereinigte Bruttomarge sollte etwa 40 Prozent erreichen und die Segmentergebnis-Marge im mittleren bis hohen Zehner-Prozentbereich liegen. Investitionen sind in Höhe von etwa 2,5 Milliarden Euro geplant. Der um Investitionen in Frontend-Gebäude bereinigte Free-Cash-Flow sollte etwa 1,7 Milliarden Euro betragen und der berichtete Free-Cash-Flow einen Wert von etwa 900 Millionen Euro erreichen

Neubiberg, 12. November 2024 – Die Infineon Technologies AG gibt heute das Ergebnis für das am 30. September 2024 abgelaufene vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2024 bekannt.

„Infineon hat das Geschäftsjahr 2024 gut gemeistert und im Rahmen der Erwartungen abgeschlossen“, sagt Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender von Infineon. „Aktuell bieten unsere Endmärkte, mit der Ausnahme von künstlicher Intelligenz, kaum Wachstumsimpulse, die zyklische Erholung verzögert sich. Der Abbau erhöhter Lagerbestände dauert an. Die Sicht auf die Nachfrageentwicklung über ein, zwei Quartale hinaus wird durch kurzfristiges Bestellverhalten und Bestandsabbau getrübt. Daher stellen wir uns für 2025 auf einen verhaltenen Geschäftsverlauf ein. Gleichzeitig setzen wir mit unserem Programm „Step Up“ auf die konsequente Umsetzung der strukturellen Maßnahmen zur Stärkung unserer Wettbewerbsfähigkeit. Zusammen mit unserer Innovationskraft adressieren wir unsere strukturellen Wachstumstreiber und positionieren uns optimal für einen kommenden Aufschwung.“

in Millionen Euro Q4 GJ24 Q3 GJ24 +/- in % Umsatzerlöse 3.919 3.702 6 Bruttomarge (in %) 40,2% 40,2% Bereinigte Bruttomarge1 (in %) 42,2% 42,2% Segmentergebnis 832 734 13 Segmentergebnis-Marge (in %) 21,2% 19,8% Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten 384 404 -5 Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten, abzüglich Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -468 -1 --- Ergebnis nach Steuern -84 403 --- in Euro Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten – unverwässert2 0,29 0,31 -6 Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten – verwässert2 0,29 0,30 -3 Bereinigtes Ergebnis je Aktie – verwässert1, 2 0,49 0,43 14

1 Die Überleitung vom Konzernüberschuss zum bereinigten Konzernüberschuss und zum bereinigten Ergebnis je Aktie sowie die Überleitung von den Umsatzkosten zu den bereinigten Umsatzkosten und der bereinigten Bruttomarge finden Sie in der Quartalsinformation unter www.infineon.com.

2Die Berechnung des Ergebnisses je Aktie und des bereinigten Ergebnisses je Aktie basiert auf ungerundeten Werten.

Geschäftsentwicklung im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 stieg der Konzernumsatz auf 3.919 Millionen Euro nach 3.702 Millionen Euro im Vorquartal. Zu dem Umsatzanstieg von 6 Prozent haben alle vier Segmente, Automotive (ATV), Green Industrial Power (GIP), Power & Sensor Systems (PSS) sowie Connected Secure Systems (CSS), beigetragen.

Die Bruttomarge betrug im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres 40,2 Prozent und blieb damit unverändert zum Vorquartal. Die bereinigte Bruttomarge war ebenfalls stabil und erreichte wie im Vorquartal einen Wert von 42,2 Prozent.

Das Segmentergebnis verbesserte sich im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 auf 832 Millionen Euro nach 734 Millionen Euro im Vorquartal. Die Segmentergebnis-Marge stieg auf 21,2 Prozent nach 19,8 Prozent zuvor.

Das nicht den Segmenten zugeordnete Ergebnis betrug im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 minus 359 Millionen Euro nach minus 215 Millionen Euro im Vorquartal. Von dem Gesamtbetrag entfielen minus 77 Millionen Euro auf die Umsatzkosten, minus 14 Millionen Euro auf Forschungs- und Entwicklungskosten sowie minus 48 Millionen Euro auf die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten. Hinzu kamen sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 220 Millionen Euro, die im Wesentlichen mit dem Strukturverbesserungsprogramm „Step Up“ in Zusammenhang stehen.

Das Betriebsergebnis erreichte im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres 473 Millionen Euro nach 519 Millionen Euro im Vorquartal.

Das Finanzergebnis betrug im letzten Quartal des vergangenen Geschäftsjahres minus 26 Millionen Euro nach minus 30 Millionen Euro im Vorquartal.

Der Steueraufwand belief sich im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 auf 64 Millionen Euro nach 88 Millionen Euro im Vorquartal.

Das Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten betrug im vierten Quartal des vergangenen Geschäftsjahres 384 Millionen Euro nach 404 Millionen Euro im Vorquartal. Das

Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten belief sich im vierten Quartal, infolge des im August 2024 mit dem Insolvenzverwalter von Qimonda geschlossenen Vergleichs, auf minus 468 Millionen Euro nach minus 1 Million Euro im Vorquartal. Daher reduzierte sich das Ergebnis nach Steuern im vierten Quartal auf minus 84 Millionen Euro nach plus 403 Millionen Euro im Vorquartal.

Das Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten (unverwässert) belief sich im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 auf 0,29 Euro nach 0,31 Euro im Vorquartal. Das verwässerte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten betrug im vierten Quartal ebenfalls 0,29 Euro. Im dritten Quartal waren 0,30 Euro erzielt worden. Das bereinigte Ergebnis je Aktie3(verwässert) stieg im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres auf 0,49 Euro nach 0,43 Euro im Vorquartal.

Die Investitionen, vom Unternehmen definiert als Investitionen in Sachanlagen und sonstige immaterielle Vermögenswerte einschließlich aktivierter Entwicklungskosten, stiegen im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres auf 722 Millionen Euro nach 700 Millionen Euro im Vorquartal. Die Abschreibungen beliefen sich im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 auf 473 Millionen Euro nach 470 Millionen Euro im Vorquartal.

Der Free-Cash-Flow Verbesserte sich im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 deutlich auf 1.145 Millionen Euro nach 393 Millionen Euro im Vorquartal.

Die Brutto-Cash-Position betrug zum Ende des vierten Quartals des abgelaufenen Geschäftsjahres 2.201 Millionen Euro nach 2.345 Millionen Euro zum Ende des Vorquartals. Die Finanzschulden verringerten sich zum 30. September 2024 auf 4.811 Millionen Euro von 5.386 Millionen Euro zum 30. Juni 2024. Im vierten Quartal wurden kurzfristige Bankverbindlichkeiten in Höhe von 500 Millionen Euro zurückgeführt. Die Netto-Cash-Position verbesserte sich um 431 Millionen Euro auf einen Wert von minus 2.610 Millionen Euro nach minus 3.041 Millionen Euro zum Ende des Vorquartals.

Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2024: 0,35 Euro je Aktie

Mit unserer Dividendenpolitik verfolgen wir das Ziel, unsere Aktionäre angemessen an der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens zu beteiligen und auch bei einem stagnierenden oder rückläufigen Ergebnis zumindest eine unveränderte Dividende auszuschütten. Vor diesem Hintergrund ist geplant, der Hauptversammlung im Februar 2025, wie im Vorjahr, eine Dividende in Höhe von 0,35 Euro je Aktie vorzuschlagen. Dieser Vorschlag trägt der rückläufigen Geschäftsentwicklung Rechnung und gleichzeitig erhalten wir unseren finanziellen Spielraum für weiteres profitables Wachstum in den Folgejahren. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien betrug zum 30. September 2024 unverändert 1.305.921.137 Stück. Hierin enthalten waren 6.757.925 Aktien in Eigenbesitz, die nicht dividendenberechtigt sind. Sollte die Hauptversammlung dem geplanten Vorschlag zustimmen, würde die voraussichtliche Ausschüttungssumme 455 Millionen Euro betragen, nach 456 Millionen Euro im Vorjahr.

Ausblick für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 rechnet Infineon bei einem angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von 1,10 mit einem Umsatz von etwa 3,2 Milliarden Euro. Für die Segmente ATV und CSS wird erwartet, dass der prozentuale Umsatzrückgang jeweils in etwa dem Konzerndurchschnitt entspricht. Im Segment PSS sollte der prozentuale Rückgang geringer als im Konzerndurchschnitt ausfallen, während der Rückgang im Segment GIP voraussichtlich prozentual höher als im Konzerndurchschnitt sein wird. In Hinblick auf die Segmentergebnis-Marge ist die Erwartung, dass diese im mittleren Zehner-Prozentbereich liegen wird.

Ausblick für das Geschäftsjahr 2025

Bei einem unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,10 Euro wird im Geschäftsjahr 2025 ein im Vergleich zum Geschäftsjahr 2024 leicht rückläufiger Umsatz prognostiziert. Im Segment ATV wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr leicht und im Segment GIP stärker zurückgehen wird. Der Umsatz im Segment PSS sollte hingegen moderat ansteigen. Für das Segment CSS wird ein im Vergleich zum Vorjahr in etwa unveränderter Umsatz erwartet. Die bereinigte Bruttomarge sollte bei etwa 40 Prozent und die Segmentergebnis-Marge im mittleren bis hohen Zehner-Prozentbereich liegen.

Für das Geschäftsjahr 2025 sind Investitionen, vom Unternehmen definiert als Investitionen in Sachanlagen und sonstige immaterielle Vermögenswerte einschließlich aktivierter Entwicklungskosten, in Höhe von etwa 2,5 Milliarden Euro geplant. Ein Schwerpunkt ist dabei die Fertigstellung des vierten Fertigungsgebäudes in Dresden für Smart Power-Anwendungen, wie beispielweise Stromversorgungen für künstliche Intelligenz. Erhebliche Mittel werden auch für den Erwerb von Anlagen für die Produktion von Halbleitern auf Basis von Siliziumkarbid und Galliumnitrid an den Standorten Kulim, Malaysia und Villach, Österreich verwendet werden.

Die Abschreibungen sollten im Geschäftsjahr 2025 etwa 2,0 Milliarden Euro betragen. Davon entfallen etwa 400 Millionen Euro auf Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen, hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Erwerb von Cypress. Der um Investitionen in Frontend-Gebäude bereinigte Free-Cash-Flow wird in einer Höhe von etwa 1,7 Milliarden Euro erwartet. Der berichtete Free-Cash-Flow sollte etwa 900 Millionen Euro erreichen.

3 Der bereinigte Konzernüberschuss und das bereinigte Ergebnis je Aktie (verwässert) sind kein Ersatz oder keine höherwertigen Kennzahlen, sondern stets als zusätzliche Information zu dem nach IFRS ermittelten Konzernüberschuss beziehungsweise Ergebnis je Aktie (verwässert) aufzufassen.

Die Geschäftsentwicklung der Segmente von Infineon im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 befindet sich in der Quartalsinformation unter www.infineon.com.

Alle Finanzdaten in dieser Quartalsinformation sind vorläufig und ungeprüft.

Pressekonferenz und Telefonkonferenz für Analysten

Der Vorstand der Infineon Technologies AG wird am 12. November 2024 um 8.00 Uhr (MEZ) eine Pressekonferenz durchführen. Diese wird in Deutsch und Englisch über das Internet übertragen. Im Anschluss findet um 9.30 Uhr (MEZ) eine Telefonkonferenz inklusive Webcast für Analysten und Investoren (nur in englischer Sprache) statt. Es wird jeweils über die Entwicklung des Unternehmens im vierten Quartal und das Geschäftsjahr 2024 sowie über den Ausblick für das erste Quartal und das Geschäftsjahr 2025 informiert werden. Die Konferenzen werden live und als Download auf der Website von Infineon unter www.infineon.com/boerse verfügbar sein.

Die aktuelle Q4-Investoren-Präsentation (nur in englischer Sprache) befindet sich auf der Website von Infineon unter:

https://www.infineon.com/cms/de/about-infineon/investor/reports-and-presentations/

Infineon-Finanzkalender (*vorläufig)

14.11.2024 Stifel Roadshow, Frankfurt

19. - 22.11.2024 Danske Market Skandinavien Roadshow, Helsinki, Stockholm, Oslo, Kopenhagen

21.11.2024 Morgan Stanley European TMT Konferenz, Barcelona

22.11.2024 Kepler Cheuvreux One-Stop-Shop Roadshow, München

4.12.2024 ATV-Präsentation und Roadshow, London

4. - 5.12.2024 UBS Global TMT Konferenz, Scottsdale

6.12.2024 Stifel Roadshow, Chicago

9. - 10.1.2025 ODDO BHF Forum, Lyon

4.2.2025* Presseinformation zu den Ergebnissen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025

20.2.2025* Hauptversammlung 2025

8.5.2025* Presseinformation zu den Ergebnissen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com

Follow us: X - Facebook - LinkedIn

H I N W E I S

Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen über das Geschäft, die finanzielle Entwicklung und die Erträge des Infineon-Konzerns.

Diesen Aussagen liegen Annahmen und Prognosen zugrunde, die auf gegenwärtig verfügbaren Informationen und aktuellen Einschätzungen beruhen. Sie sind mit einer Vielzahl von Unsicherheiten und Risiken behaftet. Der tatsächliche Geschäftsverlauf kann daher wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweichen.

Infineon übernimmt über die gesetzlichen Anforderungen hinaus keine Verpflichtung, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in dieser Pressemitteilung und in anderen Berichten nicht genau zur angegebenen Summe aufaddieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.

Alle in dieser Presseinformation genannten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft.

Kontakt:

Andre Tauber, Media Relations, Tel.: +49 89 234-23888

12.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Infineon Technologies AG Am Campeon 1-15 85579 Neubiberg Deutschland Telefon: +49 (0)89 234-26655 Fax: +49 (0)89 234-955 2987 E-Mail: investor.relations@infineon.com Internet: www.infineon.com ISIN: DE0006231004, XS2056730679, XS2056730323, XS2443921056, XS2194283672, XS2767979052, XS2194283839, XS2194192527, US45662N1037 WKN: 623100, A2YN1J, A2YN1H, A3MQS8, A3E44V, A35129, A3E44W, A3E44X, 936207 Indizes: DAX, TecDAX, EURO STOXX 50 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; OTC QX, Börse Luxemburg EQS News ID: 2027157

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2027157 12.11.2024 CET/CEST