Ersatzteile und Armaturen gefragt: KSB wird etwas zuversichtlicher für 2024

FRANKENTHAL (dpa-AFX) - Gut laufende Ersatzteil- und Armaturen-Geschäfte sorgen bei KSB weiterhin für Wachstum und höheren Gewinn. In den ersten neun Monaten 2024 stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,7 Prozent auf knapp 2,2 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Frankenthal mitteilte. Das Segment Pumpen sei stabil geblieben. Ähnlich stark wie der Umsatz stieg auch der Konzernauftragseingang auf knapp 2,4 Milliarden Euro. Von den Erlösen blieben als operativer Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) fast 189 Millionen Euro und damit 5,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Konzernchef Stephan Timmermann blickt nun etwas zuversichtlicher auf das Gesamtjahr.

Der Manager geht davon aus, das obere Ende der jeweils kommunizierten Bandbreiten zu erreichen: Diese liegen für den Auftragseingang bei 2,8 bis 3,15 Milliarden Euro, für den Umsatz bei 2,7 bis 3,05 Milliarden Euro und für den operativen Gewinn bei 210 bis 245 Millionen Euro.

Großaktionär von KBS ist die Johannes und Jacob Klein GmbH, sie hält nach Unternehmensangaben circa 84 Prozent der Stammaktien und circa ein Fünftel der im SDax notierten Vorzugsaktien. Letztere machen knapp die Hälfte des Grundkapitals aus./lew/mis