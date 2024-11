Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Trump/Putin

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Trump/Putin:

"Die Mahnung aus Trumps Florida-Resort Mar-a-Lago hallt inzwischen weltweit nach, als habe jemand mal eben auf einen Gong gehauen. Trump warnt Putin? Wann ist der russische Kriegsherr zuletzt von irgendjemandem aus dem Westen in so selbstbewusster Weise angesprochen worden? Monatelang war es immer wieder Putin, der seinerseits den Westen gewarnt hat: vor Einmischungen, vor Waffenlieferungen, mitunter gar vor Eskalationen nuklearer Art. Trump dreht jetzt den Spieß um und sagt dem "lieben Wladimir", grob übersetzt: Pass mal auf, wenn du wirklich einen Deal willst in der Ukraine, dann halt den Ball flach. Wir können nämlich auch anders."/yyzz/DP/ngu