ROUNDUP/Aktien New York: Atempause nach fuminanter Trump-Rally

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der vom Wahlsieg Donald Trumps beflügelten jüngsten Gewinnserie und Rekordjagd an den US-Aktienmärkten ist am Dienstag zunächst Ruhe eingekehrt. Der Leitindex Dow Jones Industrial und auch die anderen großen Börsenbarometer bewegten sich im frühen Handel kaum.

Der Dow hatte in den vergangenen sechs Handelstagen um rund 6 Prozent zugelegt und dabei immer wieder Rekorde erreicht. Im frühen Handel lag der Dow mit 0,2 Prozent im Minus bei 44.222 Zählern.

Der 500 Aktien umfassende S&P 500 trat am Dienstag mit 6.000 Punkten auf der Stelle. Auch der technologielastige Nasdaq 100 bewegte sich bei 21.117 Zählern kaum.

Bei den Einzelaktien rückten Shopify mit einem Kurssprung um ein Viertel auf den höchsten Stand seit Anfang 2022 in den Fokus. Die Prognosen des Dienstleisters für den Online-Handel für das laufende Quartal übertreffen Analysten zufolge die Erwartungen deutlich.

Papiere von Honeywell gewannen 4,5 Prozent und erreichten ein Rekordhoch. Der aktivistische Investor Elliott hat einen milliardenschweren Anteil an dem Industrie-Mischkonzern aufgebaut und dringt auf eine Zerschlagung des Unternehmens.

Die Aktien von Home Depot stiegen leicht. Die weltgrößte Baumarktkette wird für das laufende Geschäftsjahr etwas zuversichtlicher.

Beim Düngemittelhersteller Mosaic knickte im dritten Quartal der Umsatz um gut ein Fünftel ein und verfehlte damit die Konsensschätzung. Der Aktienkurs fiel um 4,4 Prozent.

Die Titel von Tyson Foods gewannen 10 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie des Fleischproduzenten im dritten Quartal lag deutlich über der durchschnittlichen Markterwartung./bek/he