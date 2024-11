TAGESVORSCHAU: Termine am 13. November 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 13. November 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Siemens Energy, Jahreszahlen (8.00 h Pk, 10.30 h Analystencall) 07:00 DEU: TAG Immobilien, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen (11.00 h Pk, 14.30 h Analystencall) 07:00 DEU: RWE, Q3-Zahlen (10.00 h Pk, 13.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q2-Zahlen (10.00 h Pk) 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 10/24 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen (9.30 h Pk) 07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen (8.00 h Pk) 07:00 NLD: ABN Amro, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Renk, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Auto1 Group, Q3-Zahlen (15.30 h Analystencall) 07:30 AUT: Voestalpine, Q2-Zahlen 07:30 ITA: Telecom Italia, Q3-Zahlen 08:00 DEU: RTL, Q3-Zahlen 09:00 DEU: Bertelsmann, Q3-Zahlen 10:00 DEU: Porsche SE, Q3-Zahlen 10:00 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI) legt Bericht zum dritten Quartal vor 17:45 FRA: Alstom, Halbjahreszahlen 22:05 USA: Cisco Systems, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Einhell Germany, Q3-Zahlen (detailliert) FRA: Nexans, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Erzeugerpreise 10/24 07:30 FRA: ILO-Arbeitslosenquote Q3/24 08:00 ROU: Industrieproduktion 9/24 11:00 EUR: Industrieproduktion 9/24 14:30 USA: Verbraucherpreise 10/24 14:30 USA: Realeinkommen 10/24 17:00 RUS: BIP Q3/24 (vorab) 17:00 RUS: Verbraucherpreise 10/24 SONSTIGER TERMINE 08:30 EUR: Fortsetzung EZB «Global Research Forum on International Macroeconomics and Finance» 2024, Frankfurt 09:00 DEU: Deutscher Handelskongress, Berlin Der Deutsche Handelskongress ist Treffpunkt des deutschen Einzelhandels. Parallel zum Kongress finden die Messe «Retail World» und die Verleihung des «Deutschen Handelspreis» statt. U.a. mit Reden von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und FDP-Chef Christian Lindner. 09:15 DEU: Abschluss Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung unter dem Motto «Die Welt im Umbruch - was tun?», Berlin + 09.15 CDU-Chef Friedrich Merz + 12.50 Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) 09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zu Vodafones Übernahme des Kabelgeschäfts von Liberty Global in Deutschland, Tschechien, Ungarn und Rumänien 09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zum Markenstreit um Chiquita-Logo 11:00 DEU: Pk im Vorfeld der Autosport und Tuningmesse «Essen Motor Show» (30.11.-8.12.) 11:30 DEU: Strategiedialog Automobilwirtschaft BW u. a. mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Rheinstetten + 14.00 Online-Veranstaltung u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck + ca. 13.10 Unterzeichnung einer Absichtserklärung für Zusammenarbeit bei Free- and Open-Source-Software in der Automobilwirtschaft u.a. mit Kretschmann, Ola Källenius, Vorstandsvorsitzender Mercedes-Benz Group, und Lutz Meschke, stellvertretender Vorstandsvorsitzender Porsche 12:00 DEU: Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung übergibt das Jahresgutachten an Bundeskanzler Olaf Scholz in Anwesenheit von Ministern sowie der SVR-Mitglieder. DEU: Bundestag + 13.00 Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz und zweistündige Aussprache + 15.45 Regierungsbefragung mit Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt und Arbeitsminister Hubertus Heil + 18.15 Aktuelle Stunde «Kein Stillstand im Parlament - Sachbezogene Mehrheiten nutzen» (auf Antrag der AfD-Fraktion) 17:00 USA: Nach der US-Präsidentschaftswahl: Biden und Trump treffen sich im Oval Office, Washington 19:00 DEU: Rede Bundeskanzler Olaf Scholz bei Festveranstaltung 150 Jahre Wirtschaftsvereinigung Stahl, Berlin LUX: Mündliche Verhandlung zur Klage Ryanairs gegen deutsche Corona-Hilfen ASU: Fortsetzung Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP29), Baku + Bericht «Global Carbon Budget 2024» zum weltweiten CO2-Ausstoß erscheint

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi