Dax kaum verändert erwartet - US-Inflation und Bilanzen im Blick

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge zunächst auf der Stelle treten.

Am Dienstag hatte er 2,1 Prozent schwächer bei 19.033,64 Punkten geschlossen. Für Enttäuschung sorgte unter anderem ein überraschend starker Rückgang des ZEW-Index. Auf die Stimmung der in der vergangenen Woche befragten Börsenexperten drückte der Zusammenbruch der Ampel-Koalition und der Sieg des Republikaners Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl.

Im Mittelpunkt am Mittwoch dürften die US-Inflationsdaten für Oktober stehen, die für die Ausrichtung der Zinspolitik der Notenbank wichtig sind. Im September waren die Verbraucherpreise um 2,4 Prozent gestiegen. In Deutschland legen zudem die Wirtschaftsweisen ihr Jahresgutachten vor. Daneben stehen zahlreiche Firmenbilanzen aus dem In- und Ausland an.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 19.033,64

EuroStoxx50 4.744,69

EuroStoxx50-Future 4.757,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 43.910,98 -0,9%

Nasdaq 19.281,40 -0,1%

S&P 500 5.983,99 -0,3%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei 38.728,08 -1,6%

Shanghai 3.428,63 +0,2%

Hang Seng 19.708,60 -0,7%

