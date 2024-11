Medien: US-Sonderermittler Smith plant Rückzug vor Trumps Amtsantritt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Der US-Sonderermittler Jack Smith will einem Medienbericht zufolge seinen Posten aufgeben, noch bevor der designierte Präsident Donald Trump im Januar sein Amt antritt.

Zudem planten auch andere Mitarbeiter aus Smiths Team ihren Rückzug, meldete die "New York Times" am Mittwoch unter Berufung auf Insider. Smith ist dem Justizministerium unterstellt. Er ist für zwei Bundesverfahren gegen Trump zuständig. Es geht um die Entwendung von Geheimdokumenten aus dem Weißen Haus und Trumps Versuche, seine Niederlage bei der Präsidentschaftswahl 2020 zu kippen. Trump hat angekündigt, Smith innerhalb von "zwei Sekunden" zu feuern, sobald er wieder Präsident sei. Die Vorwürfe in den Verfahren hat er allesamt zurückgewiesen. Politischen Gegnern hat Trump mit Vergeltung gedroht.

Das Justizministerium war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

