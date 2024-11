Baywa mit 640 Millionen Euro Verlust - Aktie auf Tief seit 2003

Der zum Sanierungsfall gewordene Baywa-Konzern steht nach den ersten neun Monaten dieses Jahres schlecht da: Der Nettoverlust des 101 Jahre alten Münchner Traditionsunternehmens summierte sich in den Zeitraum auf knapp 641 Millionen Euro, wie die Baywa mitteilte. Das war mehr als das Sechsfache des Verlusts im gesamten Jahr 2023. Das hohe Defizit war aber nicht allein auf schlechte Geschäfte zurückzuführen, sondern auch auf Abschreibungen im ersten Halbjahr. Eine Ergebnisprognose für dieses Jahr gab der Vorstand nicht ab.

An der Börse wurden die Zahlen und aktuellen Nachrichten mit weiteren Kursverlusten quittiert. Das Papier büßte bis zu drei Prozent auf 8,01 Euro ein und fiel damit auf den tiefsten Stand seit 2003. Vor zwei Jahren hatte die Aktie noch 49,20 Euro gekostet. Nach den heftigen Kursverlusten in den vergangenen Monaten ist das Unternehmen an der Börse gerade mal noch 300 Millionen Euro wert. Knapp 38 Prozent gehören der Bayerischen Raiffeisen-Beteiligungs AG. Weitere fast 34 Prozent liegen in den Händen der Raiffeisen Agrar Invest AG. Der Streubesitz liegt bei gerade mal circa 28 Prozent.

Der Umsatz sank von Anfang Januar bis Ende September um knapp 12 Prozent auf 16 Milliarden Euro. Die aus der Genossenschaftsbewegung hervorgegangene Baywa ist der größte deutsche Agrarhändler und für Landwirtschaft und Lebensmittelversorgung vor allem im Süden und Osten Deutschlands von Bedeutung. Weitere Geschäftsfelder sind erneuerbare Energien und Bau. Doch geht die Baywa-Führungsetage nach wie vor davon aus, dass eine "nachhaltige Sanierung" möglich ist, im Jahr 2027 soll der Konzern gesundet sein.

Grundlage soll ein Sanierungsgutachten werden, dessen endgültige Fassung im Dezember vorliegen soll. Bereits bekannt ist, dass die Gutachter umfangreiche Sparmaßnahmen aus und Verkäufe einzelner Geschäftsbereiche empfehlen werden. Für das Schlussquartal erwartet der Baywa-Vorstand um den von der Unternehmensberatung Alix Partners geholten Sanierer Michael Baur bereits "mehr Stabilität" in den einzelnen Geschäftsfeldern, wie es in der Quartalsmitteilung hieß.