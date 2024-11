Aktien New York Schluss: Party vorerst vorbei - Walt Disney macht dennoch Spaß

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen scheint die Luft erst einmal raus zu sein. Nach Stagnation zur Wochenmitte überwogen am Donnerstag sowohl an der Wall Street als auch an der Technologiebörse Nasdaq leichte Verluste. Stärker als erwartet gestiegene Erzeugerpreise im Oktober trübten die Stimmung etwas ein. Dazu passten Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell, wonach es die Fed in Sachen Zinssenkungen nicht eilig hat.

Der Dow Jones Industrial verlor 0,47 auf 43.750,86 Punkte. Nach dem Sieg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl war der Dow binnen weniger Tage um mehr als 6 Prozent gestiegen und hatte dabei einen Rekord nach dem anderen erreicht. Ähnlich war das Bild an der Nasdaq-Börse. Seit drei Tagen ist dieser Aufwärtsdrang jedoch erlahmt.

Der breit gefasste S&P 500 gab am Donnerstag um 0,60 Prozent auf 5.949,17 Zähler nach. Der Nasdaq 100 verlor 0,66 Prozent auf 20.896,67 Punkte./bek/he