Auch Edison Research meldet Mehrheit für Republikaner im US-Repräsentantenhaus

Washington (Reuters) - Die US-Republikaner werden auch nach Berechnungen von Edison Research die Mehrheit im Repräsentantenhaus halten.

Der Datenanbieter schloss sich am Mittwoch der Prognose der Wahlwebsite Decision Desk HQ vom Montag an. Edison zufolge wird die Partei des designierten Präsidenten Donald Trump mindestens über 218 der 435 Stimmen in der Kongresskammer verfügen. Neun Rennen seien noch offen. Die Republikaner haben sich bereits die Mehrheit in der anderen Kammer, dem Senat, gesichert. Damit kontrollieren sie zumindest bis zur Zwischenwahl in zwei Jahren das Präsidialamt und den gesamten Kongress.

