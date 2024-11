STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf T-Mobile US (WKN MJ0GHK)

Die T-Mobile US Aktie zeigt sich in jüngster Zeit von ihrer besten Seite. Mit einem Kurs von 241,08 US-Dollar markierten die Papiere des Mobilfunk-Konzerns gestern ein neues Rekordhoch und krönten damit eine Kursrallye von rund 60 % seit Jahresbeginn. Diese positive Entwicklung spiegelt das Vertrauen der Investoren in die Strategie des Unternehmens wider. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält T-Mobile US durch die Ankündigung, im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 2,60 Euro je Aktie auszuschütten. Nach den deutlichen Kursgewinnen stuften die Analysten von Raymond James die T-Mobile-Aktie kürzlich von "Outperform" auf "Market Perform" herab. Stuttgarter Anleger setzen dennoch auf eine Trendfortsetzung und steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf T-Mobile ein.

2. Call-Optionsschein auf Arista Networks (WKN SY1502)

Der Netzwerk-Spezialist Arista Networks veröffentlichte kürzlich seine Ergebnisse für das vergangene Quartal. Dabei wurde ein Gewinn je Aktie von 2,38 US-Dollar erzielt, gegenüber 1,76 US-Dollar im Vorjahresquartal. Arista Networks verzeichnete eine Umsatzsteigerung von 19,97 %, mit einem Umsatz von 1,81 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 1,51 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Nach einem Höhenflug auf ein neues Allzeithoch von 431,97 US-Dollar fiel der Aktienkurs in dieser Woche leicht zurück und notiert aktuell bei 395,16 US-Dollar. Der Rücksetzer wird genutzt, um einen Call-Optionsschein auf Arista Networks zu erwerben.

3. Knock-out-Call auf AstraZeneca (WKN SU01GS)

Die Quartalsberichtssaison läuft auf Hochtouren, so veröffentlichte auch AstraZeneca seine aktuellen Zahlen. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 GBP, während im Vorjahresquartal 0,700 GBP erzielt wurden. Der Umsatz wurde mit 10,43 Milliarden GBP angegeben, gegenüber 9,08 Milliarden GBP im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 2,05 US-Dollar und einem Umsatz von 13,09 Milliarden US-Dollar erwartet. Astrazeneca kündigte zudem Investitionen von 2 Milliarden US-Dollar in den USA an. Nachdem es in den letzten Wochen um rund 15 % nach unten ging, stabilisiert sich der Aktienkurs des Pharmakonzerns diese Woche und steigt um 0,7 % auf 123,45 Euro. Ein Knock-out-Call auf AstraZeneca steht heute weit oben auf der Einkaufsliste der Anleger.

Euwax Sentiment Index

Der DAX setzt heute seine Auf-und-Ab-Bewegung fort. Der deutsche Leitindex notiert aktuell bei 19.220 Punkten und damit etwa 1,2 % höher als am Vortag. Trotzdem trauen Stuttgarter Anleger dem Anstieg nicht vollends, sodass der Euwax Sentiment im negativen Bereich bleibt. Am Mittag zeigt der Stimmungsindikator -29 Punkte an.

