EQS-News: 9M 2024: MLP Gruppe erzielt neue Höchststände bei Gesamterlösen und Ergebnis

9M 2024: MLP Gruppe erzielt neue Höchststände bei Gesamterlösen und Ergebnis



9M 2024: MLP Gruppe erzielt neue Höchststände bei Gesamterlösen und Ergebnis

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wächst deutlich auf 66,4 Mio. Euro (9M 2023: 45,2 Mio. Euro) – Gesamterlöse steigen auf 763 Mio. Euro (9M 2023: 685 Mio. Euro), alle drei Leistungsbereiche tragen zur positiven Entwicklung bei

Besonders starkes Erlöswachstum im Leistungsbereich Vermögen – insbesondere im Vermögensmanagement und Zinsgeschäft. Konstant hohes Erlösniveau im Leistungsbereich Absicherung, der das Sachversicherungsgeschäft mit Firmen- und Privatkunden umfasst, sowie im Leistungsbereich Vorsorge, der Altersvorsorge und Krankenversicherung abbildet

Zentrale Bestandskennzahlen für die zukünftige Erlösentwicklung weiter auf neue Höchstwerte gesteigert: MLP Gruppe erreicht beim betreuten Vermögen 61,0 Mrd. Euro und beim verwalteten Prämienvolumen in der Sachversicherung 736 Mio. Euro

MLP bestätigt die am 2. Oktober 2024 angehobene EBIT-Prognose von 85 bis 95 Mio. Euro für 2024

Planung von 100 bis 110 Mio. Euro EBIT für Ende 2025 bekräftigt – weiterer Anstieg des betreuten Vermögens und des Bestands in der Sachversicherung sowie nachhaltiges Wachstum über alle Leistungsbereiche

Wiesloch, 14. November 2024 – In den ersten neun Monaten 2024 hat die MLP Gruppe einen neuen Höchststand bei den Gesamterlösen und beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erzielt. Dabei konnte die Gruppe erneut die Stärken ihrer in den vergangenen Jahren strategisch weiterentwickelten Aufstellung nutzen. Damit steigerte MLP die Gesamterlöse deutlich auf 763 Mio. Euro (9M 2023: 685 Mio. Euro) und das EBIT auf 66,4 Mio. Euro (9M 2023: 45,2 Mio. Euro). Dazu beigetragen hat auch ein starkes drittes Quartal mit einem EBIT von 17,8 Mio. Euro (9M 2023: 7,8 Mio. Euro). Zurückzuführen ist die Entwicklung nach neun Monaten insbesondere auf ein starkes Erlöswachstum im Leistungsbereich Vermögen. MLP erzielte hier vor allem höhere Erlöse im Vermögensmanagement sowie im Zinsgeschäft, jeweils verglichen mit dem Vorjahreszeitraum.

Im Vermögensmanagement erzielte MLP insbesondere im dritten Quartal 2024 – wie bereits per Ad-hoc-Mitteilung am 2. Oktober 2024 kommuniziert – deutlich höhere erfolgsabhängige Vergütungen. Zum Stichtag 30. September 2024 erreichte die MLP Gruppe zudem erneut einen Höchstwert beim betreuten Vermögen mit 61,0 Mrd. Euro. Auch die Leistungsbereiche Absicherung und Vorsorge unterstützten die sehr positive Entwicklung.MLP bestätigt die am 2. Oktober 2024 angehobene EBIT-Prognose von 85 bis 95 Mio. Euro für das Gesamtjahr 2024. Zugleich bekräftigt die Gruppe erneut ihre Planung, ein EBIT von 100 bis 110 Mio. Euro bis Ende des Jahres 2025 zu erreichen.

„Mehr denn je zeigt sich, welch großes Potenzial die strategisch verzahnte Aufstellung der MLP Gruppe bietet, die wir über die zurückliegenden knapp 20 Jahre aufgebaut und kontinuierlich weiterentwickelt haben. Die erreichten Zahlen untermauern zugleich die große Stabilität wie auch die Wachstumspotenziale in unserem Geschäftsmodell“, sagte Dr. Uwe Schroeder-Wildberg, Vorstandsvorsitzender der MLP SE, und ergänzt: „Mit der erfolgreichen Umsetzung unserer Digitalstrategie bieten wir unseren Kundinnen und Kunden einen echten Mehrwert und erhöhen zugleich unsere Effizienz. Mit dem verantwortungsbewussten und kundenorientierten Einsatz von Künstlicher Intelligenz schaffen wir dabei ganz neue Perspektiven.“

Steigerung der Gesamterlöse auf 763 Mio. Euro

In den ersten neun Monaten 2024 steigerte MLP die Gesamterlöse um 11 Prozent und erreichte einen neuen Höchststand bei 763 Mio. Euro (9M 2023: 685 Mio. Euro). Ein besonders starkes Erlöswachstum von 30 Prozent auf 381 Mio. Euro (9M 2023: 293 Mio. Euro) erzielte MLP im Leistungsbereich Vermögen, maßgeblich getrieben durch das dort enthaltene Vermögensmanagement sowie das Zinsgeschäft. Im Vermögensmanagement haben sowohl das MLP Privatkundengeschäft als auch die Betreuung institutioneller sowie hochvermögender Kunden bei der MLP-Tochtergesellschaft FERI zu dem Erlöswachstum beigetragen. Deutlich gestiegen sind zudem die erfolgsabhängigen Vergütungen bei FERI. Sie sind Folge der Wertentwicklung von Anlagekonzepten und zu einem hohen Anteil ergebniswirksam.

Konstant hohe Erlöse erzielte die MLP Gruppe mit 165 Mio. Euro (9M 2023: 162 Mio. Euro) im Leistungsbereich Absicherung, der das Sachversicherungsgeschäft mit Firmen- und Privatkunden umfasst. Ähnlich entwickelte sich der Leistungsbereich Vorsorge, der die Altersvorsorge und Krankenversicherung abbildet; MLP erzielte dort Erlöse in Höhe von 192 Mio. Euro (9M 2023: 189 Mio. Euro). Im Leistungsbereich Sonstiges, der neben dem Immobilienentwicklungsgeschäft auch übrige Beratungsvergütungen enthält, gingen die Erlöse wie erwartet aufgrund der Marktverwerfungen im Immobiliengeschäft und einer aktiven Reduzierung der dortigen geschäftsbedingten Risiken auf rund 8 Mio. Euro (9M 2023: 21 Mio. Euro) deutlich zurück.

Zentrale Bestandskennzahlen, die für die zukünftige Erlösentwicklung von großer Bedeutung sind, konnte die MLP Gruppe zum Stichtag 30. September 2024 auf neue Höchstmarken steigern: So stiegen das betreute Vermögen auf 61,0 Mrd. Euro (30. Juni 2024: 60,5 Mrd. Euro) und das verwaltete Prämienvolumen in der Sachversicherung auf 736 Mio. Euro (30. Juni 2024: 729 Mio. Euro).

EBIT liegt bei 66,4 Mio. Euro

Die MLP Gruppe konnte das EBIT in den ersten neun Monaten 2024 auf den neuen Höchstwert von 66,4 Mio. Euro steigern (9M 2023: 45,2 Mio. Euro). Maßgeblich dafür war die starke Erlösentwicklung im Leistungsbereich Vermögen sowie das konstant hohe Erlösniveau in den Leistungsbereichen Absicherung und Vorsorge. Lediglich die Immobilienentwicklung (im Leistungsbereich Sonstiges) lag in den ersten neun Monaten 2024 noch deutlich unter Vorjahr; die hier frühzeitig eingeleiteten Maßnahmen wirken sich aber zunehmend positiv aus. Das Q3-EBIT beläuft sich auf 17,8 Mio. Euro (Q3 2023: 7,8 Mio. Euro). Das Konzernergebnis in den ersten neun Monaten 2024 erreichte 48,1 Mio. Euro (9M 2023: 29,0 Mio. Euro).

Positive Entwicklung der Kunden- und Beraterzahlen

Zum 30. September 2024 betreute die MLP Gruppe 585.600 Familienkunden (30. Juni 2024: 583.600). Die Zahl der brutto neu gewonnenen Familienkunden betrug 14.100 (9M 2023: 14.100). Die Zahl der Firmen- und institutionellen Kunden lag zum 30. September 2024 bei 27.900 (30. Juni 2024: 27.800). Die Beraterzahl in der MLP Gruppe belief sich zum 30. September 2024 auf 2.082 (30. Juni 2024: 2.080).

Angehobene Prognose 2024 bestätigt

Vor dem Hintergrund der erfolgreichen Entwicklung im ersten Halbjahr 2024 sowie insbesondere des absehbar starken dritten Quartals hatte MLP den für das Gesamtjahr prognostizierten EBIT-Korridor am 2. Oktober 2024 auf 85 bis 95 Mio. Euro angehoben. Bei den Erlösen erwartet die MLP Gruppe für das Gesamtjahr weiterhin starkes Wachstum im Leistungsbereich Vermögen, während sie nun im Leistungsbereich Vorsorge mit stabilen Erlösen rechnet. Für den Leistungsbereich Absicherung bekräftigt MLP die Einschätzung stabiler Erlöse. Risiken bestehen weiterhin in der Entwicklung der Märkte; dies gilt insbesondere mit Blick auf die weitere Erholung der Immobilienmärkte.

MLP bestätigt die Planung des EBIT-Anstiegs auf 100 bis 110 Mio. Euro bis Ende 2025. Die Gruppe erwartet diesen Anstieg als Ergebnis ihrer drei strategischen Erfolgsfaktoren: des weiteren Wachstums des im Konzern betreuten Vermögens, des fortgesetzten Aufbaus des Bestands in der Sachversicherung sowie eines nachhaltigen Wachstums in allen Teilen der MLP Gruppe. Insbesondere die Altersvorsorge-Vermittlung wird dazu in weiter zunehmendem Umfang beitragen. Auch die Immobilienvermittlung zur Diversifizierung größerer Vermögen hat gerade in der gehobenen MLP Kundengruppe weiterhin Relevanz.

Akquisitionen sind in der Planung 2025 noch nicht berücksichtigt, sie bilden aber weiterhin einen Teil der strategischen Optionen der MLP Gruppe. Darüber hinaus soll das fortgeführte konsequente Kostenmanagement die positive EBIT-Entwicklung unterstützen.

„Für das Gesamtjahr 2024 haben wir bereits viel erreicht – und vor diesem Hintergrund auch unsere Prognose angehoben. Gleichzeitig nähern wir uns auch dem in unserer Planung für Ende 2025 angestrebten EBIT-Niveau mit deutlichen Schritten. Die von uns strategisch aufgebauten Wachstumsfaktoren greifen. Unsere kontinuierlich gewachsenen Bestandskennziffern – das betreute Vermögen sowie das verwaltete Prämienvolumen in der Sachversicherung – untermauern dies“, sagt Reinhard Loose, Finanzvorstand der MLP SE.

Wichtige Kennzahlen im Überblick

MLP Konzern (in Mio. Euro) 9M/2024 9M/2023 Veränd. in % Umsatzerlöse 746,2 665,0 +12 Leistungsbereich Vermögen 380,8 293,4 +30 Leistungsbereich Vorsorge 191,6 189,3 +1 Leistungsbereich Absicherung 165,5 161,8 +2 Leistungsbereich Sonstiges 8,4 20,6 -59 Sonstige Erträge 17,1 19,6 -13 Gesamterlöse 763,3 684,6 +11 Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 66,4 45,2 +47 Ergebnis vor Steuern (EBT) 71,1 43,4 +64 Konzernergebnis 48,1 29,0 +66 Ergebnis je Aktie (verwässert/unverwässert) in Euro 0,44 0,30 +49 Familienkunden 585.600 580.000 * +1 Firmen- und institutionelle Kunden 27.900 27.400 * +2 Kundenberater 2.082 2.055 * +1

*) Zum 31. Dezember 2023

MLP Konzern (in Mio. Euro) Q3/2024 Q3/2023 Veränd. in % Umsatzerlöse 245,1 205,4 +19 Leistungsbereich Vermögen 141,1 103,1 +37 Leistungsbereich Vorsorge 68,2 66,5 +2 Leistungsbereich Absicherung 34,4 34,0 +1 Leistungsbereich Sonstiges 1,4 1,8 -23 Sonstige Erträge 4,0 4,3 -7 Gesamterlöse 249,0 209,7 +19 Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 17,8 7,8 +129 Ergebnis vor Steuern (EBT) 17,0 8,3 +104 Konzernergebnis 10,3 5,4 +90 Ergebnis je Aktie (verwässert/unverwässert) in Euro 0,09 0,06 +46

Über MLP

Die MLP Gruppe ist mit den Marken Deutschland.Immobilien, DOMCURA, FERI, MLP, RVM und TPC der Finanzdienstleister für Privat-, Firmen- und institutionelle Kunden. Durch die Vernetzung der unterschiedlichen Perspektiven und Expertisen entstehen besondere Mehrwerte – und Kunden können bessere Finanzentscheidungen treffen. Dabei verbindet die MLP Gruppe intelligent persönliche und digitale Angebote. Einige der Marken bieten zudem ausgewählte Produkte, Services und Technologie für andere Finanzdienstleister.

Deutschland.Immobilien – Immobilienplattform für Kunden und Finanzberater

DOMCURA – Assekuradeur für Finanzberater und -plattformen

FERI – Multi Asset Investmenthaus für Institutionelle Investoren und vermögende Privatkunden

MLP – Finanzberatung und Banking für anspruchsvolle Kunden

RVM – Risikomanager für Versicherung und Vorsorge für mittelständische Unternehmen

TPC – Benefit Experten Netzwerk für Unternehmen

Innerhalb des Netzwerks findet ein intensiver Know-how-Transfer statt. Die Spezialisten unterstützen sich in Research und Konzeptentwicklung sowie in der Kundenberatung. Durch diese gezielte Interaktion entstehen zusätzliche Werte für Kunden, für das Unternehmen und für die Aktionäre. Der ökonomische Erfolg bildet auch die Grundlage, gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen.

Die Gruppe wurde 1971 gegründet und betreut für rund 585.600 Privat- und rund 27.900 Firmen- und institutionelle Kunden ein Vermögen von rund 61 Mrd. Euro sowie Bestände in der Sachversicherung von rund 736 Mio. Euro. Darüber hinaus nutzen mehr als 10.000 Finanzdienstleister die Angebote.

