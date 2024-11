EQS-News: Alabama Power setzt ultraschnelles, batteriegepuffertes Schnellladesystem von ADS-TEC Energy in seinem Technologie-Anwendungszentrum ein

Emittent / Herausgeber: ADS-TEC Energy GmbH / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Alabama Power setzt ultraschnelles, batteriegepuffertes Schnellladesystem von ADS-TEC Energy in seinem Technologie-Anwendungszentrum ein



14.11.2024 / 14:30 CET/CEST

Die innovative, batteriegepufferte Ladetechnologie „ChargeBox“ von ADS-TEC Energy ermöglicht es Alabama Power, seine Elektrofahrzeugflotte in nur wenigen Minuten aufzuladen. Damit bietet Alabama Power seinen Kunden nicht nur erhebliche Kosteneinsparungen, sondern stellt ihnen auch die Vorteile der einzigartigen Ladelösung vor.

NÜRTINGEN, Deutschland & AUBURN, Ala - 14. November 2024 - ADS-TEC Energy (NASDAQ: ADSE), ein weltweit führender Anbieter von batteriegepufferter, ultraschneller Ladetechnologie, gab heute bekannt, dass Alabama Power die Ultraschnellladelösung „ChargeBox“ im eigenen Technology Application Center (TAC) in Betrieb genommen hat. Die ChargeBox-Ladestation lädt die E-Fahrzeuge von Alabama Power in wenigen Minuten und bietet lokalen Unternehmen und Flottenbetreibern die Möglichkeit, diese innovative Plattform ebenfalls kennenzulernen und die Vorteile ultraschneller Ladezeiten mit batteriegestützter Technik direkt zu erleben.

Die ADS-TEC Energy ChargeBox-Plattform ist eine batteriegepufferte Lösung, die ultraschnelles Laden mit bis zu 320 kW auch an leistungsbegrenzten Stromnetzen ermöglicht. Im Vergleich zu herkömmlichen DC-Ladelösungen sind keine aufwendigen Bau- oder Aufrüstungsmaßnahmen der elektrischen Infrastruktur erforderlich. Das macht ChargeBox zur idealen Lösung für Unternehmen, die kostengünstig und schnell ultraschnelle Ladeinfrastruktur errichten möchten.

In Alabama erlebt die Elektromobilität derzeit ein starkes Wachstum: Der Bundesstaat investiert Millionen in den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Allein im Jahr 2023 haben sich die Zulassungen von Elektrofahrzeugen innerhalb von zwei Monaten verdoppelt, und Tausende Fahrzeuge sind bereits auf den Straßen unterwegs.

„Alabama Power unterstützt seine Kunden seit vielen Jahren bei der Weiterentwicklung der Elektromobilitätsbranche“, sagt Renato Gross, Senior Executive Vice President, ADSE Inc. „Wir sind stolz auf diese Partnerschaft und freuen uns, gemeinsam neue Wege zu finden, um unsere Technologie im gesamten Bundesstaat einzusetzen und so die Verbreitung von Elektromobilität in Alabama voranzutreiben.“

Über ADS-TEC Energy

Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich deren Energiemanagementsysteme. Die batteriegestützte Schnellladetechnologie von ADS-TEC Energy ermöglicht Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Das Unternehmen mit Sitz in Nürtingen, Baden-Württemberg, wurde vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den „Circle of Excellence“ aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, Energieversorgungsunternehmen und Ladestellenbetreiber.

Mehr Informationen unter: www.ads-tec-energy.com

Kontakt

Für ADS-TEC Energy Europe:

Dennis Müller

SVP Product Marketing & Communication

press@ads-tec-energy.com

Für ADS-TEC Energy United States:

Stephannie Depa

Breakaway Communications

sdepa@breakawaycom.com

+1 530-864-0136

