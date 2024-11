EQS-News: Aurubis AG: Aurubis investiert 40 Millionen Euro in Lünen und macht Produktion unabhängiger und effizienter

EQS-News: Aurubis AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Aurubis investiert 40 Millionen Euro in Lünen und macht Produktion unabhängiger und effizienter

Investition von rund 40 Mio. Euro in Bau einer Luftzerlegungsanlage

Leistungsstarke Anlage zur Produktion von hochwertigem, fast 100 Prozent reinem Sauerstoff

CO2-Einsparungen von bis zu 8.500 Tonnen pro Jahr

Lünen, 14. November 2024 – Aurubis startet mit dem Bau einer Luftzerlegungsanlage (LZA) am Recyclingstandort Lünen in Nordrhein-Westfalen. Mit dieser weiteren Investition in den Standort in Höhe von rund 40 Millionen Euro macht Aurubis den Produktionsbetrieb vor Ort effizienter und unabhängiger von externen Lieferungen. Mit der LZA setzt Aurubis auf eine bewährte und erprobte Technologie: Luftzerlegungsanlagen sind bereits erfolgreich an anderen Großstandorten von Aurubis im Einsatz, so zum Beispiel in Hamburg und Pirdop in Bulgarien.

Die geplante Anlage auf dem Werksgelände in Lünen wird einen entscheidenden Beitrag im lokalen Produktionsprozess leisten. Im Inneren der Anlage wird Luft in ihre Hauptbestandteile, vor allem Sauerstoff (O2) und Stickstoff (N2), zerlegt. Zwei Elemente, die in der Kupferproduktion eine zentrale Rolle spielen. Mit der neuen Zerlegungsanlage wird Aurubis beides künftig selbst und direkt am Standort erzeugen. Dies hat mehrere Vorteile: Zum einen ist der Sauerstoff, der aus der Anlage kommt, hochwertiger als die bisher angelieferten Gase. Aurubis wird in der LZA künftig fast 100 Prozent reinen Sauerstoff herstellen, so dass in Zukunft weniger Sauerstoff benötigt wird, um die gleiche Menge Kupfer herzustellen.

Zum anderen kann der Standort mit der Produktion vor Ort künftig komplett auf von extern angelieferten Flüssigsauerstoff in großen Tanks verzichten: Bis zu 3.000 LKW-Lieferungen pro Jahr und die energieaufwändige Rück-Umwandlung in Gas entfallen. Das bedeutet vor allem weniger Verkehr und Emissionen in der Region. Mit der neuen LZA kann Aurubis so künftig bis zu 8.500 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr einsparen (Scope 3). Dies entspricht in etwa dem CO2-Ausstoß von 1.800 Haushalten in Deutschland pro Jahr.

Aurubis baut den Recycling-Standort Deutschland weiter aus

„Als einer der größten Multimetall-Recyclingstandorte Europas ist Aurubis Lünen ein Eckpfeiler der Kreislaufwirtschaft. Mit dem Bau unserer eigenen Luftzerlegungsanlage sichern wir den Traditionsstandort in Nordrhein-Westfalen zusätzlich und stärken unser Kerngeschäft. In Lünen produzieren wir auch in Zukunft recycelte Metalle, die für die Energiewende und die Industrie in Deutschland und Europa dringend benötigt werden,“ sagt Inge Hofkens, COO und verantwortliches Vorstandsmitglied Multimetall-Recycling.

„Ich freue mich, dass wir hier in Lünen bald eine eigene Anlage zur Luftzerlegung auf dem Werksgelände haben werden. Damit haben wir an anderen Standorten sehr gute Erfahrungen im Produktionsprozess gemacht“, erklärt Verena von Weiss, Werksleiterin von Aurubis Lünen. „Mit der Gewinnung von Sauerstoff und Stickstoff direkt hier vor Ort können wir ab 2026 Preisschwankungen und mögliche Lieferengpässe dieser Stoffe von externen Partnern in Zukunft vermeiden und damit verlässlicher und effizienter produzieren.“

Planung und Bau der Luftzerlegungsanlage werden ab dem vierten Quartal von der auf Anlagen dieser Art spezialisierten Firma Messer Industriegase GmbH durchgeführt. Die Fertigstellung ist für Ende 2025 geplant.

Aurubis - Metals for Progress

Die Aurubis AG ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat.

Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. „Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte“ – dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß.

Aurubis beschäftigt rund 7.000 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein weltweit ausgedehntes Vertriebsnetz.

Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Global Challenges Index (GCX) sowie dem Stoxx Europe 600 gelistet.

Weitere Informationen: www.aurubis.com

